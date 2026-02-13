Llega a Burgos (y a Aranda) el robo de 'la siembra'

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Aranda de Duero detuvieron a finales del pasado mes de enero a tres individuos como presuntos autores de hurtos cometidos en el parking de supermercados de Burgos. La detención se produjo en la A-1, a la altura de la capital ribereña, tras interceptar el vehículo en el que viajaban dirección Madrid.

Durante la mañana del pasado 29 de enero, se recibieron en la Sala Operativa del 091 tres avisos por hurto, mediante la utilización del método de “la siembra”.

Este grupo localizaba a sus víctimas en zonas de estacionamiento de superficies comerciales y las abordaba después de que hubieran depositado sus compras y pertenencias en su vehículo, una vez que se disponían a iniciar la marcha. En ese breve transcurso de tiempo, mientras uno de los implicados interpelaba a la víctima para despistarla, otro sustraía el bolso conteniendo efectos personales, documentación y dinero, que habían dejado sobre el asiento del copiloto.

Gestiones practicadas por los policías que acudieron a los avisos permitieron relacionar la autoría de estos hechos delictivos, identificar el vehículo a bordo del cual circulaban los posteriormente detenidos, así como que determinar que abandonaron la ciudad dirección Madrid.

A raíz de esta información, se estableció en Aranda de Duero un dispositivo policial para su localización que se saldó con resultado positivo, procediendo los agentes de esa Comisaría a dar el alto al vehículo. Seguidamente trasladaron a sus ocupantes a dependencias policiales para proceder a su identificación y practicar las gestiones oportunas en relación con los hechos acaecidos en Burgos de los que pudieran ser responsables.

Una vez contrastadas las informaciones en relación con los hechos delictivos investigados, se procedió a su detención por un delito de hurto y dos delitos leves de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, contando todos ellos con diversas detenciones anteriores por hechos de la misma naturaleza.

A la fuga sin carné de conducir

Además, al conductor, se le imputaron también otro delito contra la seguridad vial por carecer de la preceptiva licencia que le autorizase conducir y otro por infracción a la Ley de Extranjería, al figurarle una orden de expulsión del territorio nacional.

En relación con las pertenencias sustraídas, de las que los presuntos autores se deshicieron tras coger el dinero, pudieron ser recuperadas y entregadas a sus legítimos propietarios.

Finalizadas las diligencias policiales, los detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó la puesta en libertad de dos de los detenidos y el internamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid del tercero.