Pillados con 7 kilogramos de hachís por no haber pasado la ITV del coche

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido en La Ribera a tres varones con edades comprendidas entre los 28 y 36 años, como presuntos autores, en distinto grado de participación, de un delito contra la salud pública -en su modalidad de tráfico de drogas-, tras una actuación que ha culminado con la aprehensión de 7 kilogramos de hachís y el ingreso en prisión de uno de los implicados.

Los hechos se produjeron días atrás, a última hora de la tarde, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Aranda de Duero, detectaba en ruta -por la autovía A-1- un turismo con la fecha de validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) ya vencida, por lo que fue interceptado para su comprobación e inspección.

Imagen del vehículoGuardia Civil

Identificados sus tres ocupantes y una vez verificados los primeros indicios, se practicó un somero registro al interior del vehículo y a las pertenencias que portaban los viajeros, que arrojó la presencia de una pequeña cantidad de marihuana y de hachís.

Los agentes ahondaron en la acción y con el apoyo de una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de la misma localidad, practicaron un registro más exhaustivo al maletero y a varias partes del vehículo, susceptibles de esconder más droga.

Esta maniobra culminó con la localización de varios paquetes plastificados ocultos entre el respaldo y los asientos posteriores; los envoltorios contenían una sustancia resinosa de color marrón, compatible en olor y textura con el hachís, por lo que fueron aprehendidos; el conjunto ofreció 7 kilogramos en báscula de precisión.

Los implicados fueron detenidos en el lugar y, junto con las diligencias instruidas, puestos a disposición de los Juzgados de Aranda de Duero, que ha culminado con el ingreso en prisión de uno de los implicados.

La Guardia Civil remarca la importancia de denunciar y, para ello, pone a su disposición el número de teléfono 062 y el servicio gratuito de alertas para móvil app alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, de la ciberdelincuencia, del Patrimonio o medio ambiental es tratada de manera discreta y anónima.