Conciertos gratis por el Día de Castilla y León 2026: Orquesta Panorama, el 'Bad Bunny' de las verbenas, llega a Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

En 37 años se han ganado el reconocimiento nacional. Orquesta Panorama es el grupo musical de verbenas más importante de España y actuará en Aranda de Duero el próximo 22 de abril. Se trata de uno de los 12 grandes conciertos simultáneos que la Junta de Castilla y León ha programado para celebrar la noche previa al Día de la Comunidad.

Todos los conciertos son gratuitos y comenzarán a las 21.00 horas, en las nueve capitales de provincia, además de en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada.

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Estos son los artistas confirmados

Burgos: Lia Kali.

Aranda de Duero: Orquesta Panorama.

Miranda de Ebro: Medina Azahara.

Ávila: José Mercé.

León: Omar Montes.

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Ponferrada: Mägo de Oz.

Palencia: Marta Sánchez.

Salamanca: Beret.

Segovia: Lucho RK.

Soria: Chambao.

Valladolid: Antonio José.

Zamora: Leire Martínez.

Teloneros

Los conciertos irán precedidos por la actuación de un artista o grupo local. En Ávila actuará Abandolaos Flamenco mientras que en Burgos, subirá al escenario The Solutions y en Miranda de Ebro, Zoe.

En León calentará motores Yoni Gabarre Montoya 'Promesa Flamenca'; en Ponferrada, Perro Futuro; en Palencia, Oni; en Salamanca, Orca y en Segovia, El Canto del Bobo.

En Soria, el programa contará con Los Trolocos; Valladolid, con Salto Base; y Zamora, con Adrián Lorenzo. En el caso de Aranda de Duero no habrá telonero, debido a la mayor duración del concierto principal, que arrancará directamente a las 21.00 horas.

Programa

La programación por el Día de la Comunidad se organiza desde la Consejería de la Presidencia, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. Junto a los conciertos, la fiesta se completará con eventos culturales y actividades deportivas en todo el territorio.

Como antesala de la fiesta de la Comunidad, se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid el acto institucional de entrega de los Premios Castilla y León 2025, que reconocen cada año la excelencia y la trayectoria de personas y entidades destacadas de la Comunidad en diferentes ámbitos.

Estos premios, cuyos ganadores ya han sido anunciados, distinguen a los mejores de Castilla y León en siete categorías: Artes; Ciencias Sociales y Humanidades; Deporte; Investigación Científica y Técnica e Innovación; Letras; Tauromaquia; y Valores Humanos y Sociales.

En palabras del consejero de la Presidencia y presidente de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, “el Día de Castilla y León es una oportunidad para celebrar lo que somos como Comunidad, y la música es una de las mejores formas de hacerlo juntos. Con estos conciertos queremos que la fiesta llegue a todos los rincones de Castilla y León, con artistas muy reconocidos y con estilos diferentes para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una noche especial”.