La Denominación de Origen Ribera del Duero busca el nuevo Talento Ribera musical

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, patrocinador principal y vino oficial del festival Sonorama Ribera, convoca la XI edición de Talento Ribera, el certamen musical con el que la denominación reafirma su compromiso con el impulso al talento emergente y la promoción de la cultura.

Según explican desde el Consejo Regulador, Talento Ribera se ha consolidado, a lo largo de más de una década, como una plataforma de apoyo para grupos, solistas y proyectos musicales que buscan dar un paso decisivo en el inicio de su trayectoria profesional.

El proyecto ganador tendrá la oportunidad de formar parte del cartel del festival Sonorama Ribera 2026, que se celebrará en Aranda de Duero del 5 al 9 de agosto de 2026. La programación de este festival, que reúne a más de 150 artistas de diferentes estilos, incluye nombres destacados como Leiva, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A., Rudowsky, Xoel López, León Benavente, Valeria Castro o Sexy Zebras, entre otros.

Repertorio original de 30 minutos

El premio Talento Ribera ofrece al proyecto ganador una trayectoria de visibilidad y difusión muy relevante. Además de su actuación en Sonorama Ribera 2026, el grupo o solista seleccionado recibirá una compensación económica de 800 euros brutos para gastos y dos bonos de acceso al festival para cada integrante. Por otro lado, actuará en la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, una de las celebraciones multitudinarias y más emblemáticas del calendario.

La convocatoria permanecerá abierta del 16 al 23 de marzo de 2026, hasta las 23:50 horas, y podrán participar grupos, solistas o proyectos musicales, nacionales o internacionales, mayores de 16 años, con un repertorio original mínimo de 30 minutos. No se admitirán versiones.

El nombre del proyecto ganador se dará a conocer el día 20 de abril, a través de las redes sociales de Ribera del Duero y de Sonorama Ribera. “Con esta XI edición de Talento Ribera, la D.O. Ribera del Duero reafirma su papel como agente activo en el acompañamiento de nuevos creadores y en la promoción de la música como elemento clave del patrimonio cultural contemporáneo, consolidando una iniciativa que actúa como verdadero trampolín para el talento emergente”, destacan desde el Consejo Regulador.