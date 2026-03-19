Feijóo en la Ribera del Duero: "Hay que seguir defendiendo el vino”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Como socio de honor de la Asociación de Bodegas de la Ribera del Duero (Asebor), Alberto Núñez Feijóo ha mantenido un encuentro en Aranda de Duero con representantes de las bodegas que integran Asebor. “No hay duda: hay que seguir defendiendo el vino”, afirma Feijóo.

El líder nacional del Partido Popular escuchó las necesidades del sector vitivinícola y se comprometió a trabajar en dos cuestiones de vital interés: la simplificación burocrática y la ordenación del territorio para proteger a las denominaciones de origen de la proliferación de granjas intensivas y plantas de biogás. “No tenemos nada en contra de las granjas, pero la calidad del vino de Ribera del Duero parte del territorio y hay que protegerlo. Nosotros no podemos mover el viñedo”, defiende el presidente de Asebor, Iker Ugarte, al recordar que el conjunto de las denominaciones de origen de Castilla y León apenas ocupa un 2 % del territorio total. “Hay espacio para todos”, afirma.

Respecto a la simplificación administrativa, la asociación subraya la urgencia de que la Junta de Castilla y León ponga en práctica el convenio que se selló, tras muchos meses de trabajo, el 28 de diciembre de 2023. “Es completamente urgente terminar con las duplicidades”, insiste Ugarte, especialmente preocupado por las bodegas pequeñas y los viticultores, que no tienen capacidad para asumir esta carga administrativa. “La simplificación tiene que extenderse a todas las administraciones, grandes y pequeñas”, apremia.

La entidad considera primordial que el registro vitícola de la administración regional converja con el del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, siguiendo criterios técnicos. “La elevada carga burocrática que sufrimos las bodegas y los viticultores reduce la competitividad de la DO”, reivindica Asebor como fuerza mayoritaria del pleno del Consejo Regulador.

Según un informe elaborado por la consultora independiente PwC, la Ribera del Duero genera más de 1.330 millones de euros de PIB en España, cerca de 21.000 empleos y una recaudación fiscal en torno a 460 millones de euros. “Cada empleo directo que crea la DO genera cinco indirectos. En el caso del enoturismo, cada empleo directo supone 11 indirectos. Tenemos un patrimonio extraordinario, pero solo lo preservaremos si remamos todos en la misma dirección”, señala Miguel Ángel Gayubo, miembro de la junta directiva de Asebor y gerente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, la segunda más visitada del país y la primera de turismo de interior. “En nuestra opinión, España y Europa deberían seguir el ejemplo de Italia, donde han realizado una interesante campaña institucional para reforzar el papel del vino como elemento central de la cultura y economía del país”, añade.

Enrique Pascual, Celia Arranz, Alberto Núñez Feijóo e Iker UgarteA.B..

El tren Directo y la A-11

Durante la reunión, los representantes de la asociación trasladaron a Feijóo otras prioridades para mantener vivo el medio rural y la España vaciada, como la prioritaria reactivación del tren Directo (Madrid-Aranda-Burgos), cerrado desde 2011, o la tan demandada autovía A-11, así como mejoras en la fiscalidad, avances en la conectividad a internet y trámites más sencillos para traer trabajadores de otros países con contratos en origen. “Tenemos un problema serio con la falta de mano de obra y el abuso de las bajas laborales”, advierte el presidente de Asebor, Iker Ugarte, sin olvidar la falta de relevo generacional.

Iker Ugarte con FeijóoA.B.

Antes de brindar por el futuro de la comarca, Alberto Núñez Feijóo destacó el papel del vino como alimento integrado en la dieta mediterránea, que contribuye de forma decisiva a la marca de calidad de España y que fija población y genera riqueza en el entorno rural.

La Asociación Empresarial de Bodegas Acogidas a la Denominación de Origen Ribera del Duero (ASEBOR) es una organización sin ánimo de lucro que representa y defiende los intereses del sector vitivinícola de esta zona. Reúne a bodegas de todas las dimensiones con el objetivo de fomentar su competitividad, impulsar la promoción nacional e internacional de sus vinos, fortalecer su posición en el Consejo Regulador y canalizar sus inquietudes ante las administraciones públicas. Asebor también promueve la formación, la innovación, el enoturismo y la sostenibilidad como pilares del desarrollo vitivinícola en la región.