La Policía Nacional detiene a un joven en Aranda con 80 gramos de hachís

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha procedido a la detención de un joven como presunto autor de un delito contra la salud pública. El pasado día 21 de marzo se le intervinieron dos 'piedras' de hachís y una báscula de precisión, que portaba escondidos entre sus ropas en una céntrica calle de la localidad.

Sobre las 23:00 horas del mismo día, una dotación uniformada en servicio de protección de la seguridad ciudadana observó cómo varios jóvenes, ante la presencia policial, adoptaban una actitud esquiva, comenzando uno de ellos a caminar apresuradamente y alejándose del lugar.

Imagen de los 80 gramos hachís y la báscula precisiónL.V.

A la altura de la plaza Arco Isilla, y tras desobedecer en un primer momento las instrucciones para que se detuviera, los agentes lo interceptaron e identificaron.

En el registro de sus pertenencias le fueron intervenidos dos envoltorios de plástico con hachís, con un peso aproximado de 80,81 gramos, así como una báscula de precisión. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.