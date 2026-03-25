Dos cosas que seguro no haces cuando te abrochas el cinturón de seguridad del coche que pueden salvarte la vida
La Fundación Michelin celebra las Jornadas de Educación Vial en el colegio Vera Cruz de Aranda
Abrocharse el cinturón no siempre es suficiente para salvar la vida en un accidente de tráfico. Hoy lo han aprendido 650 niños del colegio Vera Cruz, en Aranda de Duero, con un simulador de vuelco de un coche de la Fundación Michelin.
Ribera
16 consejos parar evitar (y sobrevivir) a un accidente en carretera con un jabalí o corzo
Loreto Velázquez
Las Jornadas de Educación Vial son una iniciativa de la Fundación Michelin dentro del programa educativo mundial de seguridad vial para una nueva generación (VIA).