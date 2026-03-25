Dos cosas que seguro no haces cuando te abrochas el cinturón de seguridad del coche que pueden salvarte la vida

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Abrocharse el cinturón no siempre es suficiente para salvar la vida en un accidente de tráfico. Hoy lo han aprendido 650 niños del colegio Vera Cruz, en Aranda de Duero, con un simulador de vuelco de un coche de la Fundación Michelin.

Las Jornadas de Educación Vial son una iniciativa de la Fundación Michelin dentro del programa educativo mundial de seguridad vial para una nueva generación (VIA).