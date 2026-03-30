Podemos sospecha que Linaje maniobró para romper el pacto y debilitar a la izquierda arandina antes del 15M

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Podemos ha dado un giro de guion a su salida abrupta del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Aranda y, tras anunciar que su concejal abandonaba sus responsabilidades ejecutivas, no se ha privado de marcharse dando un portazo en forma de acusaciones contra el alcalde, al que señala por maniobrar para apartarles del Ejecutivo. La formación morada da una vuelta de tuerca a las malas relaciones entre la izquierda municipal y Sentir Aranda al reprochar la maniobra política del alcalde de Aranda, Antonio Linaje, a quien acusa de aprovechar la crisis abierta por él mismo en el gobierno local para “desestabilizar el espacio de la Izquierda Arandina” en plena campaña electoral autonómica.

Ese argumento añade un nuevo matiz al relato de la ruptura entre los socios de gobierno en el Consistorio arandino, ya que Podemos interpreta aquella decisión como un movimiento con intencionalidad política por parte de Antonio Linaje del que fue víctima tanto la formación morada como la coalición Izquierda Unida. Porque el Círculo de Podemos Aranda insiste en que se vio arrastrado a una situación que no había buscado ni provocado, después de que Linaje decidiera apartar del equipo de gobierno al edil de IU sin contar con su socio de coalición y coloca en el alcalde de Sentir Aranda toda la responsabilidad de que saltase por los aires el pacto progresista de gobierno en la capital ribereña

La formación por la que es concejal Andrés Gonzalo sostiene que la decisión ya estaba tomada por parte de Linaje cuando le fue comunicada al portavoz de Podemos Aranda y entonces integrante del Ejecutivo local, justo antes de una rueda de prensa en la que, según su versión, ya estaban repartidas las concejalías. Fue en ese momento cuando Gonzalo trasladó su malestar y puso su puesto a disposición de la asamblea, explican en un comunicado.

A partir de ahí, Podemos activó un proceso interno que se prolongó durante dos reuniones. La primera asamblea se alargó durante tres horas sin que pudiera llegarse a una votación por los compromisos personales y laborales de los asistentes. La segunda, celebrada este pasado viernes, añadió otras dos horas de debate y terminó con la decisión de abandonar el equipo de gobierno municipal.

En un escrito difundido este lunes, la organización concreta con mayor detalle los motivos de fondo que la llevaron a romper con Sentir Aranda. El primero es que considera que la expulsión del edil de IU Carlos Medina fue una decisión unilateral adoptada por el alcalde y el resto del gobierno sin informarles ni hacerles partícipes, pese a que afectaba directamente a la coalición Podemos-IU. Desde su punto de vista, esa actuación supuso en la práctica una quiebra del pacto de gobierno firmado al inicio del mandato.

El segundo argumento gira en torno al trato dispensado a Medina, dado que Podemos sostiene que la forma en que se actuó con su compañero de coalición fue inadecuada y achaca a esa minusvaloración una de las razones principales de su salida del Ejecutivo local por “coherencia, solidaridad e integridad”, ya que la asamblea de Podemos decidió que no se podía seguir en un gobierno donde se habían perdido el respeto y la confianza.

A mayores, incorporan además otra crítica de alcance interno, ya que defienden que, bajo la batuta de Linaje y por Sentir Aranda, las concejalías dirigidas por Carlos Medina y Andrés Gonzalo quedaron relegadas a un segundo plano, lo que a su juicio provocó retrasos y parálisis en varios proyectos. Esa acusación describe a toro pasado un deterioro previo en la convivencia dentro del gobierno municipal que ha salido a la luz tras el cese de Medina y, ahora, el abandono de Gonzalo.

En paralelo, la formación sale al paso de las críticas de sus antiguos socios de gobierno y reivindica el trabajo desarrollado por Gonzalo al frente de Servicios Sociales e Igualdad, Participación Ciudadana y Barrios, áreas en las que asegura que su objetivo fue reforzar la plantilla, reducir listas de espera, abrir la Casa de las Asociaciones y mejorar la atención a colectivos y vecinos. Pese a ello, da por cerrada su continuidad en el Ejecutivo y deja claro que seguirá ejerciendo desde la oposición.

Tras la salida de Podemos-IU, el alcalde queda respaldado únicamente por su acuerdo con Ciudadanos y obligado a buscar apoyos puntuales en un pleno en el que PP, PSOE, Vox y ahora también la coalición de izquierdas ejercen desde la oposición.