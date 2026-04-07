Sentir Aranda consolida a Fuertes tras su ruptura con la izquierda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Nueve días después de que Podemos anunciara su salida del equipo de Gobierno, el alcalde de Aranda ha llevado a cabo una nueva reestructuración de un ejecutivo que deberá trabajar en una minoría cada vez más acusada. El concejal de Ciudadanos, José Antonio Fuertes, refuerza su peso al asumir la Concejalía de Servicios Sociales, hasta ahora en manos del edil de Podemos, Andrés Gonzalo. “Estoy preparado para este reto”, asegura Fuertes.

El propio alcalde, Antonio Linaje, asumirá, por su parte, la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios, también gestionada hasta ahora por Podemos.

A diferencia del agrio y tosco despido que Sentir Aranda dispensó al concejal de IU, Carlos Medina, el alcalde ha agradecido la labor del edil de Podemos. Asimismo, refuerza su apuesta por quien se ha convertido en su mano derecha, José Antonio Fuertes. Según el primer edil, ha “demostrado su valía” en todas las áreas que ha asumido, desde Educación y Cultura hasta Juventud. “Has dado un aire fresco y has logrado volver a ilusionar”, subraya Linaje.

Más cambios

La reestructuración alcanza también a la portavocía. Guillermo López cede el testigo a la concejala de Personal y Deportes, Belén Esteban, que compatibilizará sus funciones municipales con su acta como diputada por Burgos. López se centrará en las áreas de Hacienda e Informática, por lo que deja también la segunda tenencia de alcaldía, que pasa a ocupar Esteban.

Por su parte, la concejala de Turismo, Amaya Sanz —incorporada al área tras la polémica salida de María de las Viñas Ortuño— será la nueva tercera teniente de alcalde. Ana María Hervás mantendrá la Concejalía de Urbanismo y su responsabilidad en la viceportavocía.

Juan Manuel Abad mantiene su papel como concejal de Promoción, Movilidad, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente.

Queda por ver cómo se desenvuelve ahora un gobierno en clara minoría, con una notable sobrecarga de trabajo y relaciones tensas con algunos grupos políticos, especialmente con sus hasta ahora socios, Podemos e Izquierda Unida. Así lo advertía, a su salida, el concejal de IU, Carlos Medina. “Al señor Linaje le deseamos mucha suerte, porque le va a hacer falta”, afirmaba el pasado 5 de marzo.

Tras la ruptura con la izquierda, el gobierno queda integrado por siete concejales: seis de Sentir Aranda y uno de Ciudadanos. En la oposición, a PP, PSOE, Vox y el concejal no adscrito, Alberto Marcos, se suma ahora la coalición Podemos-Izquierda Unida.

No habrá nuevas liberaciones

Según ha explicado el alcalde, Antonio Linaje, tras el cese fulminante del concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina, no habrá nuevas liberaciones. Consciente del debate generado en torno a las dedicaciones exclusivas, Linaje insiste en que ninguno de los concejales del gobierno “estamos para ganar dinero”. “Muchos de nosotros lo perdemos, al igual que tiempo que dejamos de dedicar a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestro ocio o a una vida normal, a la que hace tiempo hemos tenido que renunciar”, concluye.

Tras semanas de tensiones y desencuentros, la crisis se oficializó el 3 de marzo, cuando el alcalde, Antonio Linaje, protagonizó una durísima rueda de prensa en la que cargó contra Carlos Medina, acusándole de incompetente.

El alcalde justificó la destitución al entender que el concejal de IU había generado retrasos importantes en la ejecución de proyectos, lo que había comprometido la correcta utilización de subvenciones y puesto en riesgo inversiones públicas relevantes, como fondos destinados a infraestructuras, turismo y desarrollo local. Además, lamentó que su gestión obligaba a otros concejales a asumir tareas fuera de sus competencias para evitar perjuicios en la administración municipal.

El alcalde dio, además, datos. De los 620.000 euros con los que contaba el departamento de Medio Ambiente en 2024, apenas ejecutó 42.000, lo que supone un 7%. La cifra bajaba todavía más en 2025, cuando solo ejecutó el 0,3% de un presupuesto que superó el 1.460.000 euros. “De este 0,3%, aproximadamente el 40% corresponde a una mesa de ping-pong que ha gestionado Deportes y ha instalado Obras”, puntualiza Linaje.

Visiblemente afectado y arropado por IU, el aludido, Carlos Medina, aseguraba que se trata de una iniciativa electoralista, en un claro acercamiento de Sentir Aranda “hacia la extrema derecha”. Medina defendió su labor y aseguró que muchos proyectos en los que ha trabajado verán la luz pronto. El argumento fue respaldado por Podemos, que tras dos asambleas decidió romper con Sentir Aranda.