Un afectado por inhalación de humo tras el incendio en la caldera de una vivienda de Aranda

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local de Aranda de Duero ha rescatado a un hombre que se había quedado atrapado en su casa por un incendio. Según informa la concejalía de Seguridad Ciudadana, el aviso llegó a Emergencias 112 a las 4.30 de la madrugada de hoy. Un varón de 30 años permanecía atrapado en el interior de su vivienda del número 4 de la calle Fernán González donde se había declarado un incendio en la caldera.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de Policía Local y dos de Policía Nacional, que procedieron a asegurar la zona y a desalojar, de manera preventiva, a los vecinos del edificio. El afectado fue localizado en la ventana de un tercer piso, presentando síntomas de ansiedad y de inhalación de humo.

Ante la gravedad de la situación, los agentes lograron rescatar al varón y extinguir el foco del incendio mediante el uso de un extintor. El herido fue atendido de inmediato por una ambulancia medicalizada y trasladado al Hospital Santos Reyes.

Posteriormente, efectivos del Servicio de Bomberos (SPEIS) procedieron a la ventilación de la vivienda afectada. Como consecuencia de la actuación, tres agentes fueron asistidos en el hospital, siendo dados de alta con posterioridad.

Una vez garantizada la seguridad del inmueble, se llevó a cabo el realojo de los vecinos del edificio.

La Policía Local destaca la rápida coordinación entre los distintos servicios de emergencia, así como la colaboración vecinal, y reitera la importancia de avisar de forma inmediata al 112 ante cualquier situación que suponga un riesgo para las personas o los bienes.