“El ciclo está muy adelantado en la Ribera del Duero. Corremos un serio riesgo de sufrir heladas”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con temperaturas que ayer por la mañana han rondado los -1 °C, la preocupación es evidente. “El ciclo está muy adelantado y corremos un serio riesgo de sufrir heladas”, advierte Antonio de la Fuente, presidente de la Asociación de Enólogos de la Ribera del Duero, Enoduero.

Según explica, lo normal es que la planta se active a finales de abril, principios de mayo. “El problema es que llevamos muchos días con temperaturas por encima de los 20 grados. Eso ha hecho que la viña se active. Las yemas comienzan a hincharse y ya se empiezan a ver hojas verdes”, detalla, al recordar que las grandes heladas de la Ribera del Duero se han sufrido históricamente en los meses de abril y mayo. “Es cuando más daño hacen, pero también sirven para regular los kilos”, puntualiza.

A pesar de esta situación, las perspectivas son positivas. De mantenerse condiciones favorables y evitarse episodios de heladas severas, el viñedo podría beneficiarse de un ciclo vegetativo más largo, lo que repercutiría en una cosecha de alta calidad.

En un año, además, marcado por las lluvias, la sequía ha dejado de ser un problema porque hay reserva hídrica en el subsuelo, pero no hay que perder de vista que “siempre hace falta agua”. “Lo ideal es que llueva hasta que la viña comience a brotar y luego, de vez en cuando”, apunta.

En este contexto, la asociación Enoduero ha celebrado una cata técnica centrada en los vinos de la región italiana del Véneto, zona que visitará en el próximo viaje técnico que los enólogos realizarán este mismo mes.

El encargado de dirigir esta cata técnica fue Diego González, mejor sumiller de España 2025. “Hemos hecho un recorrido por los estilos más representativos, desde vinos espumosos hasta elaboraciones dulces, pasando por blancos y tintos de gran diversidad, con sus particulares sistemas de vinificación”, señala González, con la mirada puesta en el Prosecco, uno de los vinos más consumidos a nivel mundial; el Amarone della Valpolicella, reconocido por su intensidad y complejidad; y los vinos dulces elaborados bajo la denominación Recioto.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las Catas Temáticas por Países de Enoduero. "Es la mejor forma de ampliar el campo de visión, enriquecer criterios y fomentar la innovación en un sector en constante evolución”, destaca el presidente de los enólogos, Antonio de la Fuente.

Con esta filosofía, la asociación ribereña de enólogos prepara ya su asamblea general, con nuevas propuestas formativas y de divulgación.

Enoduero es una asociación que agrupa y representa a profesionales enólogos de Ribera del Duero, con el objetivo de impulsar su desarrollo, fortalecer la colaboración entre sus miembros y promover la excelencia enológica y empresarial. La entidad trabaja para fomentar la formación, la innovación y la proyección del territorio, defendiendo los valores culturales, sociales y económicos que el vino aporta a la región.