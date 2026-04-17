Los quintos de Aranda, una tradición que sigue y que ahora deja huella en la naturaleza

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La tradición de Los Quintos continúa muy viva en la Ribera del Duero. Cada generación organiza su fiesta y aunque lo normal es celebrar una comida, hay grupos que intentan dejar huella. Es el caso de la generación arandina de 1975.

Plantación del árbolL.V.

Tras la comida de hermandad con la que han celebrado sus 50 años, han sellado su encuentro con la plantación de un árbol, un Liquidambar styraciflua de 3,5 metros de altura, que se suma ya al patrimonio natural del parque Virgen de las Viñas.

La iniciativa que ha contado con el necesario premiso del Ayuntamiento de Aranda, ha sido posible gracias a la implicación de dos empresarios que celebraban también los quintos, Plantas Núñez, que donó el árbol conmemorativo y Alicatados Saed, que se hizo cargo del traslado.

Un árbol para el recuerdoL.V.

A la comida celebrada el 25 de octubre acudieron más de 200 personas. La jornada comenzó con una misa en la Iglesia Santa María y continuó en el restaurante Montermoso.