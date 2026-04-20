El colegio San Gabriel lanza la XII edición de los Premios Hermano Celestino con hasta 30.000 euros para emprendedores

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Colegio San Gabriel 'Ciudad de la Educación' presenta la XII edición de los Premios Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora, una iniciativa ya consolidada en la Ribera del Duero que busca reconocer, impulsar y acompañar el talento empresarial emergente, así como poner en valor trayectorias consolidadas que son ejemplo de compromiso, innovación y desarrollo económico.

Estos galardones nacieron en memoria del Hermano Celestino Martínez Gómez, figura clave en la historia de la institución gabrielista y referente educativo, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora y generar sinergias entre el ámbito formativo y el tejido empresarial del territorio.

La convocatoria mantiene el doble propósito que ha caracterizado al certamen desde su origen. Por un lado, distinguir la trayectoria de un empresario o institución de reconocido prestigio en la Ribera del Duero; y por otro, apoyar a jóvenes emprendedores que inician su actividad, facilitándoles recursos económicos, asesoramiento y acompañamiento profesional en sus primeros pasos.

Dotación económica

En este sentido, el Premio al Joven Emprendedor volverá a incluir una dotación económica, apoyo técnico y acceso a espacios de innovación y emprendimiento, reforzando así su vocación de convertirse en una auténtica plataforma de lanzamiento para nuevos proyectos empresariales en el medio rural. El valor del premio, cumpliendo todos los requisitos, alcanza los 30.000 euros.

La iniciativa cuenta con la implicación de numerosas entidades del ámbito empresarial, financiero e institucional, que forman parte del jurado y del ecosistema de apoyo al emprendimiento, como Fundación Michelin, Grupo CEF UDIMA, Fundación Caja Viva – Caja Rural de Burgos, Five Bioenegy, Adri Ribera del Duero y Ruta del Vino Ribera del Duero y la colaboración estratégica de FAE ASEMAR, Jearco, Sodebur y el Ayuntamiento de Aranda de Duero. “En ediciones anteriores, los premios han demostrado una gran capacidad de convocatoria y han reconocido proyectos innovadores en ámbitos como la sostenibilidad, la tecnología o la economía local, poniendo de manifiesto el dinamismo emprendedor de la comarca”, animan desde la organización.

Los interesados en presentar sus candidaturas podrán hacerlo hasta el día 10 de mayo en este enlace.

La entrega de los premios tendrá lugar en el marco de la tradicional gala empresarial organizada por San Gabriel, el 28 de mayo.