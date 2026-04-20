El club de tiro Alcotanes celebra su 50 aniversario con dos homenajes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El club de tiro Alcotanes está de enhorabuena, cumple 50 años de historia en los que se ha consolidado como un referente del deporte arandino. Sus deportistas han participado y alcanzado éxitos de interés en competiciones olímpicas y en campeonatos mundiales, europeos, nacionales y regionales.

Para celebrar esta efeméride y dentro de los actos programados, el club ha rendido homenaje a la memoria de Julián García Ortega por mantener en lo más alto el nombre del Club, ya fuera compitiendo al más alto nivel o desde la junta directiva, donde ocupó el cargo de vicepresidente. “Julián se ganó el respeto y la admiración de todos los socios, para los que ha sido ejemplo de lucha contra la enfermedad y de superación a través del deporte”, destacan desde el club.

Además, el club ha nombrado Socio de Honor a Antonio Adeliño Vélez, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de Santa Catalina. El club deportivo reconoce así su dedicación y esfuerzo tanto en el mantenimiento de las instalaciones de la asociación como ayudando en los trámites de los socios, desde su destino como empleado público.