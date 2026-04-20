El club de tiro Alcotanes celebra su 50 aniversario con dos homenajes
El colectivo destaca la labor de Julián García Ortega y Antonio Adeliño
El club de tiro Alcotanes está de enhorabuena, cumple 50 años de historia en los que se ha consolidado como un referente del deporte arandino. Sus deportistas han participado y alcanzado éxitos de interés en competiciones olímpicas y en campeonatos mundiales, europeos, nacionales y regionales.
Ribera
Así es Álvaro, el sacerdote que ha logrado enganchar a los jóvenes de Aranda
Loreto Velázquez
Para celebrar esta efeméride y dentro de los actos programados, el club ha rendido homenaje a la memoria de Julián García Ortega por mantener en lo más alto el nombre del Club, ya fuera compitiendo al más alto nivel o desde la junta directiva, donde ocupó el cargo de vicepresidente. “Julián se ganó el respeto y la admiración de todos los socios, para los que ha sido ejemplo de lucha contra la enfermedad y de superación a través del deporte”, destacan desde el club.
Ribera
El club Juventud Aranda reclama un nuevo pabellón para cubrir la demanda del deporte
Loreto Velázquez
Además, el club ha nombrado Socio de Honor a Antonio Adeliño Vélez, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de Santa Catalina. El club deportivo reconoce así su dedicación y esfuerzo tanto en el mantenimiento de las instalaciones de la asociación como ayudando en los trámites de los socios, desde su destino como empleado público.