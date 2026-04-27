La presión ciudadana crece. Convocan otra protesta por el tren directo Madrid-Aranda-Burgos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Mientras el estudio de viabilidad se sigue demorando, la sociedad civil no cesa y organiza una nueva marcha lenta para reivindicar la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos. La nueva iniciativa, organizada por Socibur y FAE Asemar, con el apoyo del Ayuntamiento de Aranda y la Plataforma Ciudadana por el Tren, tendrá lugar el 10 de mayo, con salida a las 10:00 horas desde los antiguos cuarteles de intendencia (entrada por calle Vitoria). La marcha irá acompañada por vehículos clásicos.

La llegada a Aranda de Duero se convertirá, a las 12:00 horas, en un punto de encuentro en el que, advierten, habrá sorpresas. “Va a ser una fiesta por el Directo”, aseguran desde la organización.

La reapertura de esta línea, cerrada desde el derrumbe en 2011 de parte del túnel de Somosierra, no tiene un interés localista ni provincial. “La línea del Directo o corredor central es una infraestructura prioritaria para el desarrollo y la competitividad de España, no solo de la provincia de Burgos”, insiste la secretaria general de FAE Asemar, Emiliana Molero, convencida de que el cierre de la conexión entre Madrid y Aranda está restando competitividad y productividad a todas las industrias y empresas.

En su opinión, el corredor central debe entenderse como la salida natural de África a Europa, un proyecto que beneficia a Burgos, pero también a Madrid, Segovia, País Vasco y, en definitiva, a España. “El eje central es un bypass entre el corredor mediterráneo y el corredor atlántico que, sin duda, beneficia a todo el sector empresarial e industrial del país”, señala.

La reapertura cuenta, en este sentido, con el apoyo de organismos como la patronal madrileña CEIM, la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y los colectivos Codinse, Galsinma y Corredores. “Lo importante es ir sumando, porque aquí nadie sobra y yo creo que es bueno que entre todos construyamos”, afirma Molero.

Nodo logístico entre Marruecos y Europa

El alcalde de Aranda, Antonio Linaje, se une al llamamiento. “Es extremadamente importante que los arandinos y burgaleses acudamos el próximo 10 de mayo”, anima, al recordar que, desde que se cerró la línea férrea, los distintos ministros y ministerios de Transporte han incumplido con sus obligaciones legales al dejar de mantener la línea.

Aunque Adif y el ministro de Transportes, Óscar Puente, se escudan en un informe de viabilidad que va de retraso en retraso, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento, al igual que FAE Asemar y otras entidades, ya ha encargado distintos estudios y que el resultado siempre es positivo en cuanto a la viabilidad. “Todos ellos atestiguan la necesidad para el conjunto de España, con el objetivo de posicionar a nuestro país como nodo logístico entre Marruecos y el resto de la Unión Europea, además del Reino Unido”, reitera.

El mensaje es rotundo: “Cada día en que la línea está cerrada perdemos competitividad”. “Actualmente, solo existen dos vías de salida desde el sur de España, es decir, desde los puertos del Mediterráneo hacia el resto de la Unión Europea: una a través de Valladolid y otra a través de Zaragoza. De acuerdo con estos estudios, esto no es suficiente si queremos que nuestro país sea competitivo”, apremia Linaje.

La consecuencia de esto, continúa, es que los barcos de mercancías rodearán simplemente la península ibérica, puesto que, a día de hoy, no hay suficientes vías de salida. Para Aranda de Duero, concreta, el tren directo es vital. “Es el tercer núcleo industrial de Castilla y León, es decir, de toda la comunidad autónoma. Tenemos grandes multinacionales, un tejido industrial enormemente diversificado y, por lo tanto, es absolutamente necesaria, para todas estas industrias, la adecuación de la línea de ferrocarril para el transporte tanto de producto fabricado como de materias primas”, urge, con la mirada puesta en Barcelona, el puerto, a día de hoy, más cercano, que además da “un rodeo inmenso por Vitoria”.

Mensaje a Óscar Puente

La organización pide explicaciones a Adif por el nuevo retraso del informe de viabilidad, que debía haberse acabado hace meses, y exige al ministro de Transportes “que se ponga manos a la obra”. “Tenemos datos y cifras que demuestran que la línea no solo es viable para el conjunto de la provincia de Burgos, sino para el conjunto de España. Así que pedimos ya que ese estudio de viabilidad vea la luz y, acto seguido, pedimos que se reabra el túnel de Somosierra y que se reabra la línea en las condiciones en las que estaba antes del derrumbe”, reclama el regidor de Sentir Aranda.

Como portavoz de la Sociedad Civil Burgalesa, Julio Moreno defiende la viabilidad del Directo desde tres perspectivas: la técnica, que garantiza la eficacia del trazado más corto; la económica, porque permitiría mejorar la competitividad de las empresas al reducir costes logísticos; y la sostenibilidad, ya que la reapertura de la línea férrea supone una “gran oportunidad para avanzar en la descarbonización, reduciendo el tráfico pesado por carretera, especialmente en la AP-1”. “Todos somos conscientes de los problemas actuales: congestión, incidencias constantes… Hoy mismo, sin ir más lejos, el acceso por el nudo de Sarracín es un ejemplo claro del colapso que sufrimos”, argumenta.

El peso de 7 votos

Julio Moreno añade un cuarto motivo, el estratégico. “España no puede depender de un único corredor ferroviario. Necesitamos alternativas. Tanto el eje atlántico como el mediterráneo son importantes, pero es imprescindible contar con rutas complementarias que garanticen la resiliencia del sistema, también desde el punto de vista europeo y geopolítico”, añade.

El portavoz de Socibur recuerda que el único tramo por donde no se puede circular es el túnel de Somosierra, cerrado desde el derrumbe de 2011. “El resto es una vía abierta en la que se está trabajando”, afirma, con la mirada puesta en las bobinas de acero que llegan cada semana a Aranda desde el puerto de Bilbao, pero también en el potencial industrial de Aranda como tercer núcleo de Castilla y León y, para Burgos, el mayor polígono industrial de la comunidad. “Tenemos recursos en renovables, en generación futura de hidrógeno; somos el polígono, la capital de España del sector auxiliar de automoción. Tenemos automoción en Burgos, pero no solo en Burgos, sino en toda Castilla y León y norte de Segovia y lo que queremos es que España crezca con nosotros”, termina, consciente de que, a día de hoy, “todas las inversiones se están yendo a Cataluña y País Vasco, porque siete votos mandan más que el sentido común y la tecnología”.