San Gabriel impulsa en La Aguilera un proyecto piloto con Ghana para la atracción de talento joven a Castilla y León

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel de La Aguilera ha puesto en marcha un innovador proyecto piloto de colaboración internacional con Ghana para la atracción e integración de talento joven en el sistema educativo y productivo de España.

El proyecto se enmarca en línea con el reciente acuerdo institucional firmado entre ambos países el pasado mes de abril por sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores.

Esta iniciativa, pionera en el ámbito de la Formación Profesional, contempla la llegada de un primer grupo de 15 estudiantes ghaneses que cursarán estudios de grado medio y grado superior en distintas especialidades. Actualmente, los diez primeros alumnos ya se encuentran en las instalaciones de San Gabriel, mientras que los cinco restantes está previsto que se incorporen a lo largo de esta misma semana.

Visado de estudios

Todos los participantes acceden al programa con la solicitud de homologación de sus títulos de educación secundaria y bachillerato, y cuentan con visado de estudios que les habilita para compatibilizar su formación con una actividad laboral de hasta 30 horas semanales. “Este modelo permite no solo su integración académica, sino también una primera toma de contacto con el tejido empresarial del entorno”, defiende el director, Enrique García Agüera.

El proyecto nace con vocación de continuidad y crecimiento. Según explica, de cara al próximo mes de septiembre, se prevé ampliar de forma significativa el número de estudiantes internacionales, superando los 150 alumnos procedentes no solo de Ghana, sino también de futuros acuerdos con países como Perú y Colombia.

Junto a San Gabriel participan otros centros concertados de Burgos y Miranda y se plantea su posible extensión a provincias limítrofes como Soria, Segovia, Ávila y Zamora.

Uno de los elementos clave de esta iniciativa es su enfoque territorial. “El proyecto prioriza la incorporación de estos jóvenes al tejido productivo de la Ribera del Duero, extendiéndose posteriormente al conjunto de la provincia de Burgos y de Castilla y León, con especial atención al medio rural, donde la falta de relevo generacional y de mano de obra cualificada se ha convertido en uno de los principales desafíos”, termina García Agüera.