El juzgado de Aranda investiga la gestión del centro multiusos de La Cueva de Roa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A propuesta de la Fiscalía, el Juzgado de Aranda ha decidido abrir investigación sobre un posible delito de corrupción en el municipio de La Cueva de Roa. Como primer paso el Juzgado ha llamado a declarar al alcalde, Ignacio Arranz y al ex secretario-interventor, ya jubilado, Juan Ramón Medina Arranz. Ambos deberán comparecer en los próximos días.

Sobre la mesa, y en el epicentro de la investigación está la gestión del proyecto del nuevo centro de usos múltiples, un edificio de más de 600 m², bautizado como 'Santo Domingo de Silos', y diseñado para albergar un salón de actos, salas de reuniones y un museo etnográfico.

Como El Correo de Burgos ha venido publicando, las principales dudas sobre el caso se centran en el coste real y la forma de financiación de este espacio aún sin terminar. El alcalde, Ignacio Arranz, defiende su inocencia y sostiene que el proyecto está valorado en 580.000 euros y que hasta ahora se han invertido unos 420.000, pagados en un 80% mediante subvenciones y ayudas públicas y en un 20% con fondos municipales. Sin embargo, las investigaciones periodísticas y la auditoría detectan fuertes contradicciones.

En declaraciones anteriores de 2023, el propio alcalde habló de una inversión de 700.000 euros, mientras que facturas y liquidaciones presupuestarias revisadas por El Correo de Burgos apuntan a cifras que superarían ampliamente los 900.000 euros. Además, las subvenciones provinciales reconocidas de forma oficial apenas sumarían unos 239.000 euros, por lo que no cuadraría el porcentaje de financiación pública defendido por el Ayuntamiento.

Otra de las sospechas afecta al modo en que se contrataron y pagaron las obras. Según la investigación, el proyecto habría sido troceado en numerosos contratos menores para evitar que las adjudicaciones pasaran por el Pleno municipal, pese a tratarse de una obra que podría llegar a superar el millón de euros. También se cuestiona la desaparición de documentación técnica y contable, ya que parte del expediente municipal no aparece y algunos documentos, según se reconoció el propio regidor en un pleno, estaban fuera del Ayuntamiento.

A esto se suma que parte de la construcción se realizó entre 2014 y 2020 sin proyecto básico ni de ejecución elaborado por arquitecto superior y visado por el colegio de arquitectos, algo especialmente delicado si tenemos en cuenta que el edificio se levanta sobre antiguas bodegas subterráneas del pueblo. En definitiva, muchas dudas y casi ninguna certeza sobre un proyecto faraónico en este pequeño pueblo de la Ribera.

Un sueldo cuestionado

La situación del secretario-interventor es todavía más compleja. Hasta su jubilación en junio del año pasado, ejercía como secretario-interventor en su plaza principal de Pedrosa de Duero y sus pedanías y, en régimen de acumulación, en la agrupación formada por los pueblos La Cueva de Roa, Fuentelisendo, Valdezate y Villaescusa de Roa. Además, desempeñaba labor en la mancomunidad Ribera del Duero- Comarca de Roa, una entidad supramunicipal que agrupa a más de treinta municipios de la comarca para prestar servicios comunes como recogida de basuras, abastecimiento de agua o mantenimiento de infraestructuras. Entre sus miembros están Roa, La Horra, Pedrosa de Duero, Gumiel de Mercado, Nava de Roa, San Martín de Rubiales, Haza, Fuentecén, Hoyales de Roa y los cuatro municipios afectados por la investigación.

El caso salió a la luz en octubre de 2025 cuando la agrupación de estos cuatro pueblos de la Ribera envió un escrito a la Diputación de Burgos en el que advertía de que el secretario podía haber percibido cantidades indebidas. Según reflejaban en esta misiva, habían constatado una “posible falta de documentación y posibles errores en lo que se refiere a la contabilidad de los municipios, actas plenarias, así como documentación justificativa y técnica relativa a determinadas actuaciones ejecutadas en los municipios que componen la agrupación”. Dicho esto, puntualizaban: “de un tiempo a esta parte, el secretario encargado de la custodia de la documentación está proporcionando parte de ella, según recientes requerimientos por correo electrónico realizados”.

La clave está en el 30%

Iniciada la investigación, las dudas se extienden al sueldo que percibió este secretario, ya que, por ley, solo podía cobrar un 30% adicional del salario base estipulado en su responsabilidad principal, que en este caso desarrollaba en Pedrosa de Duero. Sin embargo, la investigación apunta a que pudo recibir hasta un 120% más, incluidas las cuantías por kilometrajes no justificados, lo que, de confirmarse, podría ser constitutivo de un delito de malversación. Tras analizarse en el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Cuentas y la propia Fiscalía, el Tribunal de Cuentas ha requerido información a los pueblos afectados, que deberán clarificar muchos datos, como todas las cuantías percibidas por el secretario-interventor o quién o quiénes eran los responsables de la ordenación de pagos de estas cuantías y de la operativa en las cuentas bancarias.

Aunque los pueblos defendían tiempo atrás la legalidad de lo percibido por el secretario-interventor y se aferraban al desconocimiento de lo que debía cobrar, lo cierto es que todos ellos conocían la normativa. Así queda constancia en la resolución de acumulación de secretarías que la Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León envió al presidente de la agrupación el 2 de noviembre de 2010. Según esa resolución, el jefe de sección recordaba que el artículo 31.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, estipula que solo podrá cobrar un 30% “como máximo” de las retribuciones correspondientes al puesto principal. “La cantidad total recibida por las dos actividades no deberá superar los límites establecidos en el artículo 7º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, siendo, asimismo, de aplicación a la segunda actividad las limitaciones establecidas en el apartado 2 del citado artículo”, advertía.

Una vez se aclaren las retribuciones fijas, excluidos trienios, que percibía en su puesto principal en Pedrosa de Duero y sus pedanías, se estará en condiciones de determinar qué cantidades se percibieron por encima de ese 30% en la agrupación secretarial, sin perjuicio de las cuantiosas cuantías percibidas en concepto de kilometrajes que, al parecer, no tendrían ni autorización ni soporte justificativo alguno.

Según los expertos consultados, el procedimiento del Tribunal de Cuentas abre la puerta a que los ayuntamientos de la agrupación secretarial puedan recuperar importantes cantidades de dinero, aunque solo podría ordenar que se reintegre lo indebidamente cobrado en los últimos 5 años. El resto, lamentablemente, habría prescrito. No obstante, si la Fiscalía apreciara indicios de malversación la vía judicial podría suponer una opción de ir más atrás en el tiempo en la recuperación de estas cantidades.