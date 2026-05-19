Más dinero y posibilidad de prórroga. Así son las nuevas ayudas para conservar las bodegas subterráneas de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda refuerza las subvenciones para mejoras y mantenimiento de las bodegas subterráneas. “No podemos andar presumiendo de bodegas y luego no invertir en ellas”, afirma la portavoz del equipo de gobierno, Belén Esteban.

La teoría llevada a la práctica se traduce en una inyección económica de 20.000 euros, con los que se alcanza una cuantía total de 70.000 euros. Dentro de este presupuesto entra cualquier intervención de mejora, incluso proyectos que, por su cuantía, necesiten el respaldo de dos subvenciones consecutivas que se proyectarían en dos años. “Lo importante es que no se quede ninguna intervención por hacer por el hecho de que sea demasiado grande”, señala.

Hasta un 100% de cobertura

La subvención podrá llegar a cubrir hasta el 100% del presupuesto. Además, las bodegas podrán solicitar una prórroga si, en el transcurso de los trabajos, surgen imprevistos como filtraciones o derrumbes. “Hay que prestar atención a la riqueza de nuestro patrimonio”, concluye.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha decidido aumentar de 5.600 a 6.000 euros la subvención para actividades turísticas promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro. En la concesión, recuerda, se tiene en cuenta la singularidad y la excelencia de los proyectos que contribuyan a dinamizar la ciudad.