Ocho de los nueve propietarios afectados rechazan la planta eólica proyectada en Tórtoles de Esgueva

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Ocho de los nueve propietarios de las tierras donde se pretende instalar una planta de aerogeneradores en Tórtoles de Esgueva rechazan el proyecto privado. Los vecinos afectados han decidido unirse y exigen a la Delegación del Gobierno en Castilla y León que termine con lo que consideran un “atropello administrativo sin precedentes”.

Según explica la portavoz, Lola Núñez, la empresa intenta avanzar en un proceso de expropiación forzosa “plagado de irregularidades que ignora los derechos fundamentales de quienes habitamos, trabajamos y queremos este territorio”.

En su opinión, en la tramitación falta transparencia. “Los vecinos y afectados tuvimos conocimiento del proyecto a través del Boletín Oficial del Estado hace tres años, sin comunicación previa por parte de la empresa promotora, del Ayuntamiento ni de ninguna otra Administración”, explica.

Decisiones “sospechosas”

La primera y única carta de la empresa llegó 18 meses después. “No ha habido, por parte de la empresa, ninguna convocatoria ni ninguna explicación del proyecto a los vecinos de Tórtoles de Esgueva”, lamenta, con muchas sospechas de irregularidades técnicas. “Ha habido decisiones sospechosas, como el cambio de potencia del parque por encima de los 50 MW justo antes de la resolución; discrepancias entre el número de aerogeneradores y la potencia proyectada; cambios sustanciales en el proyecto sin someterse a ningún control ni anuncio, etc.”, advierte.

El rechazo social, aseguran, es “abrumador”. “Este proyecto no cuenta con el consentimiento de quienes poseen la tierra. No es una infraestructura pública, sino un negocio industrial privado que opera en libre mercado”, señala, al recordar que el 78% de los afectados por las líneas de evacuación y otras infraestructuras también rechazan el proyecto.

En su opinión, la imposición de este proyecto, “alimentada por bulos y amenazas encubiertas”, está rompiendo la paz social en el pueblo y provocando enfrentamientos incluso entre familias.

Especial preocupación despierta la huella ecológica que dejará en los terrenos agrícolas, “el alimento de muchos y el medio de vida de nuestras familias”. “A pesar de que informes de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y de la propia Junta de Castilla y León recomendaban una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, se optó por un Informe de Afección Ambiental (IDAA), en el que se le eximió de dicha evaluación ambiental”, rechaza, con la mirada puesta en especies protegidas que llevan “toda la vida en la zona”, como la avutarda, el milano real y el águila imperial, entre otras.