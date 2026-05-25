El Icede prepara en Aranda una nueva edición del 'Pincho solidario'

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El próximo viernes 5 de junio, el centro concertado Icede de Aranda de Duero pone en marcha la undécima edición del 'Pincho Solidario', una iniciativa popular que este año recaudará fondos para la Asociación Española contra el Cáncer.

Con el imprescindible apoyo de los alumnos del ciclo de Grado Básico en Cocina y Restauración, el evento tendrá lugar en el mismo centro (plaza del Mediterráneo, número 6) desde las 11.00 a las 14.00 horas. El precio de cada pincho será de 1 euro y la recaudación íntegra se entregará a la asociación arandina contra el Cáncer.

Un mercado de segunda mano

Los alumnos de Administración, Comercio y Marketing del ICEDE se unen a la iniciativa con el V Mercado de Economía Circular con productos de segunda mano y actividades de animación. “Entendiendo la educación como un elemento vivo en nuestro entorno local más inmediato, animamos a todo el mundo a que conozcáis y participéis en esta jornada de causa solidaria”, terminan desde la dirección.

Todo el dinero recaudado se destinará a la causa.

Actividad en La Tertulia

Por otro lado, la actividad continúa en el ciclo 'Las Tertulias de la Tertulia'. La próxima charla-coloquio tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo a las 20:30 horas.

Rafael Gil de Blas, licenciado con premio extraordinario en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid y Graduado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, hablará sobre la sociedad española de principios de los años 60, vista desde la película 'Nunca pasa nada' (1963) de Juan Antonio Bardem, rodada en Aranda de Duero.

Se trata de una actividad abierta tanto a socios como público en general, hasta completar aforo.