La piscina municipal cubierta de Aranda cierra tres días por goteras

La temperatura del agua deberá estar entre 27 y 28 grados centígradosConcejalía de Deportes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Peores noticias llegan a la piscina municipal cubierta de Aranda, que se ve obligada a cerrar los días 29, 30 y 31 de mayo. Según explica la concejala de Deportes, Belén Esteban, buscan subsanar un problema de goteras surgido muy poco después de inaugurar la rehabilitación, a finales de 2024.

El problema afecta a los vestuarios, especialmente al masculino. “Hemos tardado bastante en localizar el origen del problema porque, en un primer momento, se pensó que podía deberse a las tuberías de la antigua piscina. Sin embargo, después, con una máquina radar, se ha comprobado que la fuga se encuentra en la lámina impermeabilizante de la piscina”, señala.

Sin saber si la lámina ya estaba perforada o se dañó durante la instalación, la parte positiva es que entra dentro de la garantía, “así que esperamos que este cierre permita solucionar definitivamente la incidencia y reparar los vestuarios”.

La piscina, en cifras

En la actualidad, la piscina cubierta cuenta con 1.200 abonados de temporada, 200 usuarios con bonos de baños y unos 300 para actividades dirigidas.