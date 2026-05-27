Estas son las mejores piscinas de la Ribera del Duero 2026: fechas de apertura y novedades

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con temperaturas que no bajan de los 30ºC los pueblos de la Ribera ultiman los preparativos para la apertura de sus piscinas. En Aranda de Duero, Acapulco abrirá el 5 de junio, y La Calabaza lo hará el 2 de julio. Ambas instalaciones estarán disponibles todos los días en horario de 11:30 a 20:30 horas.

En cuanto a las tarifas, la entrada individual será de 3 euros para menores (de 5 a 18 años), jubilados y personas con discapacidad, y de 4 euros para adultos (de 19 a 65 años). Los bonos de 12 baños tendrán un coste de 34 euros para menores, jubilados y personas con discapacidad, y de 46 euros para adultos. También se ofrecen abonos de temporada, válidos por 90 días, a 60 euros para menores, jubilados y personas con discapacidad, 80 euros para adultos y 120 euros para parejas o familias que convivan en el mismo domicilio.

Este año, como novedad, los abonos se adquirirán en las piscinas climatizadas Las Francesas. Además, en las piscinas de Acapulco habrá campus semanales para niños y cursos intensivos de natación.

Horario de autobuses y paradas

Los autobuses a La Calabaza, gratuitos, comenzarán a funcionar el 1 de julio y estarán activos hasta el 31 de agosto (incluidos domingos y festivos). Para subir a las piscinas, habrá parada en la plaza Mediterráneo número 2, el polígono Residencial, la Avenida de Castilla (en varios tramos), calle Postas, Sol de las Moreras, Avenida de Burgos, el polideportivo Santiago Manguán y la Barriada Labradores, finalizando en La Calabaza. Los horarios de ida serán a las 12:00, 14:30, 16:00 y 17:00 horas, mientras que los horarios de vuelta partirán a las 14:20, 14:45, 16:45, 17:20, 19:55 y 20:25 horas, con la posibilidad de habilitar un último viaje adicional en caso de alta demanda.

Fuentespina

En Fuentespina, la piscina cumple su tercer año manteniendo horarios (de 12.00 a 20.30 horas) y precios. También continúa el bar, aunque con otro gestor, con pinchos, raciones y comida por encargo. Según explica la alcaldesa, María Josefa Mato, hay posibilidad de apuntarse a cursos de natación y colonias. “Si sale grupo, hay clases de Aquagym y de natación para adultos”, subraya, al recordar que la piscina se completa con un edificio de 1.000 metros cuadrados, con cafetería, vestuarios, almacenes y enfermería. En el exterior hay solárium, una zona de recreo; mesas de pic-nic para comer, y sombrillas de cañizo para los que busquen sombra.

En este caso la piscina abrirá el 13 de junio.

Los toboganes de Gumiel de Izán

Una de las más demandadas, por nueva y por el juego que dan los dos toboganes acuáticos, es la de Gumiel de Izán. Estrenada en 2023, abrirá la temporada estival el 14 de junio de 2026, en horario de 12.00 a 20.00 horas. Del bar se encargan Jairo y Jeferson, con una barra en la que no faltan las raciones, los pinchos y las tapas. Especial mención merecen las empanadas de harina de maíz rellenas de carne y patata. “Hacemos también encargos como paellas o guisos”, destaca Jeferson.

Más piscinas apetecibles. En Gumiel de Mercado ya está adjudicada la gestión y en cuanto finalicen las obras de la piscina de chapoteo, abrirá el 20 de junio.

En Caleruega, la apertura se producirá ese mismo fin de semana. Ambas alternativas mantienen las tarifas de 2024. Huerta de Rey iniciará la campaña de baño el 2 de julio.

El repaso no puede obviar otras piscinas de interés, como la de Sotillo, Torresandino o la de Roa.

Resumen de fechas de apertura 2026 (por orden)

Aranda de Duero. Acapulco abrirá el 5 de junio.

Fuentespina. 13 de junio.

Gumiel de Izán. 14 de junio.

Gumiel de Mercado. 20 de junio.

Caleruega. 20 de junio.

Torresandino. Última semana de junio.

Aranda de Duero. La Calabaza. 2 de julio.

Huerta de Rey. 2 de julio.

Roa. 20 de junio.