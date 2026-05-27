Norteña, finalista en los IX Premios Industria de España en la categoría de empresa solidaria

Parte del equipo de Norteña en la entrega de los Premios de la Industria de EspañaNorteña

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La empresa arandina Norteña ha quedado finalista en la categoría de Industria Solidaria en la novena edición de los Premios Industria de España, reconocimientos que se han consolidado como un referente dentro del ámbito industrial y tecnológico del país.

El jurado de estos galardones, promovidos por la Fundación TecnoVitae, ha destacado la complejidad de la selección de las finalistas por el elevado número de candidaturas y el nivel de las propuestas presentadas.

Norteña ha competido en el área de Industria Solidaria con su iniciativa medioambiental ‘Una Cubierta = Un Árbol’, donde integra su actividad industrial con el compromiso medioambiental y también social.

Con sede en Aranda de Duero, la empresa está especializada desde hace 20 años en impermeabilización y rehabilitación de cubiertas industriales, y ha sido pionera en la implantación de innovación digital en todos sus procesos y en la jornada laboral de cuatro días.

La iniciativa medioambiental ‘Una Cubierta = Un Árbol’ ha cumplido este año su segunda edición. Plantar, por cada cubierta ejecutada, un árbol autóctono en el entorno del monte de la Calabaza y el río Arandilla es el eje de la actuación, en la cual se implica a niños y sus familias, así como a personas con discapacidad.

La categoría en la que compite Norteña es la única que tiene dotación económica, en concreto 2.500 euros, pero con la condición de que se done a una ONG. En este caso, Norteña, de resultar ganadora, repartiría el importe del premio entre las dos ONG que colaboran en la iniciativa medioambiental ‘Una Cubierta = Un Árbol’, que son Fundación Oxígeno y ASADEMA.

El 18 de junio tendrá lugar, en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid, la gala de entrega de los galardones a las siete empresas que resulten ganadoras.

Norteña opta por segunda vez a esta convocatoria con el mismo proyecto. Este mes de mayo, su CEO, Jorge Bermejo, recibía también el Premio a la Trayectoria Profesional dedicada al impulso tecnológico en los Premios CID Burgos (Certamen de Innovación Digital), organizados por GDG Burgos (Google Developer Group) y Fundación Caja Burgos, con el patrocinio de Google.