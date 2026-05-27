A pagar: El destrozo a patadas de los baños del Picón les cuesta 13.500 euros a los vándalos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque la Policía identificó a 11 menores, solo dos han tenido que pagar el arreglo de los baños públicos que destrozaron durante las fiestas de septiembre de 2024 en El Picón. Son los dos que aparecían en los vídeos que varios jóvenes grabaron aquel 16 de septiembre.

Tras alcanzar un acuerdo con la parte afectada, Sonorama Producciones, ambos jóvenes ya han abonado la indemnización: 13.500 euros en total, 6.750 euros cada uno. Además, el tribunal impone a uno de ellos la medida de 70 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. El otro menor deberá realizar tareas socioeducativas durante 10 meses. El acuerdo alcanzado no contempla el pago de costas procesales.

Según los hechos probados, estos dos menores rompieron, junto a otras personas que no han sido identificadas, una de las paredes de pladur de los baños, un lavabo reservado para personas con movilidad reducida, así como todos los tabiques de pladur del pasillo central que divide la zona destinada a hombres y mujeres.

Fue, sin duda, uno de los actos de vandalismo más brutales e innecesarios que se recuerdan. Junto a otros implicados que no han sido judicializados, destruyeron 50 baños públicos que Sonorama Producciones había inaugurado apenas dos meses antes en el espacio conocido como El Picón, junto al recinto ferial.

Eestos baños se crearon para dar cobertura al festival Sonorama y a otros eventos como las fiestas patronales.