Cáritas atendió en 2025 a 1.110 personas en Aranda y la comarca y alerta del impacto de la vivienda en la exclusión social

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Las dificultades para acceder a una vivienda, la precariedad laboral y el aumento del coste de la vida condicionan la realidad de cientos de familias de Aranda y la comarca. Así lo refleja la memoria de actividades de Cáritas de 2025, un año en el que la entidad acompañó a 855 familias y atendió a un total de 1.110 personas en sus distintos programas.

Detrás de estas cifras están personas como Silvia, que cuida de su bebé sola tras el ingreso en prisión de su marido, o Asán, que comparte vivienda con otras 7 personas y que durante algunas campañas agrícolas llega a convivir con hasta 14. “Cada uno tiene su proyecto de vida, como todos nosotros”, insiste la presidenta de Cáritas del Arciprestazgo de Sto. Domingo de Guzmán, Elena Esteban.

En detalle, aunque el número de familias atendidas en el programa de Acogida descendió respecto al año anterior hasta las 340, el número de intervenciones aumentó de forma significativa, alcanzando las 1.974. “Este dato refleja un mayor acompañamiento a las personas durante sus procesos para salir de la inclusión social”, señala esperanzada porque muchas de las personas atendidas acudieron por primera vez, lo que demuestra que una parte de quienes atraviesan situaciones de necesidad logra superar esas circunstancias y dejan de depender de los apoyos sociales.

En cuanto al perfil, el 61% de las personas atendidas fueron mujeres y el 39% hombres. La mayoría se encuentra en edad laboral. Según sus datos, un 30% tiene entre 18 y 35 años y un 47% entre 36 y 65 años. Destaca el peso de la población migrante, que representa el 73% de las personas atendidas. Por procedencias, predominan las nacionalidades de Colombia y Honduras. Esta tendencia, advierten, coincide con los análisis de la Fundación FOESSA, que señala que la población migrante presenta una incidencia de la exclusión social cuatro veces superior a la de la población autóctona.

La composición familiar influye también en la vulnerabilidad. Las parejas con hijos y las familias monoparentales representan el 39% de las personas atendidas. Al mismo tiempo, aumentan los hogares unipersonales, que ya rozan el 16%, y más del 10% de los usuarios viven compartiendo vivienda con personas sin vínculo familiar debido a la precariedad de salarios y la dificultad para acceder a una vivienda propia. “La vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social”, advierte la coordinadora con la mirada puesta en el encarecimiento de alquileres, incluso de habitaciones, así como el elevado coste de los suministros y las exigencias económicas que muchos propietarios plantean para formalizar contratos de alquiler.

Empleo

En el ámbito laboral, el programa de Empleo atendió a 367 personas, desarrolló 16 acciones formativas y logró 228 inserciones laborales. Los cursos impartidos estuvieron relacionados con la construcción, el servicio doméstico, la obtención del permiso de conducir, las competencias básicas y los derechos laborales. A este respecto, Cáritas alerta de que persisten situaciones de precariedad, especialmente en sectores como los cuidados y el empleo doméstico, donde continúan siendo habituales los salarios bajos y las jornadas parciales.

El programa de Infancia y Juventud acompañó a 74 niños y 9 adolescentes mediante apoyo escolar, actividades de ocio y acciones de mejora de la empleabilidad. Por su parte, el programa de Personas Sin Hogar incrementó el número de participantes de 191 a 213 personas, una situación que la entidad relaciona directamente con las dificultades para acceder a una vivienda y a un empleo estable. En el Centro de Atención al Drogodependiente se dio cobertura a 110 personas.

Junto a la atención, Cáritas gestionó cerca de 50.000 euros en ayudas directas al considerar que respetan más la dignidad y favorecen una mayor autonomía de las personas necesitadas. Además, la entidad recogió alrededor de 100 toneladas de ropa a través de su proyecto de economía social que empleó en 2025 a 7 trabajadores.

Con motivo de la celebración del Corpus Christi y del Día de la Caridad, Cáritas presentó además la campaña institucional 'Elige amar, elige comunidad'. “No siempre podemos cambiar el mundo pero sí podemos elegir cómo queremos vivir en él”, termina la presidenta.