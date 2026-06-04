El Correo de Burgos

Aranda exige por enésima vez a la Junta que arregle la estación de autobuses

El Ayuntamiento insiste en la importancia de acometer una renovación y de garantizar el mantenimiento

Imagen de los baños de la estación de autobuses de Aranda

Imagen de los baños de la estación de autobuses de ArandaL.V.

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Loreto Velázquez
Aranda

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El Ayuntamiento de Aranda vuelve a trasladar su preocupación ante la situación de deterioro en la que se encuentra la estación de autobuses de la localidad, cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León.

Según explica el equipo de gobierno de Sentir Aranda, se ha requerido la reparación integral “en reiteradas ocasiones” a la administración autonómica, poniendo especial énfasis en el estado de los aseos, cuyo uso resulta “actualmente inadecuado para vecinos y visitantes”.

Estación de autobuses de Aranda

Estación de autobuses de ArandaLoreto Velázquez

A pesar de estas solicitudes formales, continúa, la Junta alega que la situación se debe a supuestos actos de vandalismo como causa principal del deterioro, obviando “la falta evidente de mantenimiento continuo y de una intervención estructural”. “Ejemplo de ello es la utilización de cajas de cartón a modo de papeleras, una circunstancia que evidencia no un daño puntual, sino la ausencia de medios adecuados y de un mantenimiento básico de las instalaciones”, argumentan.

El Ayuntamiento considera que el estado de los aseos y de otras dependencias de la estación no es compatible con un servicio público de calidad, especialmente en una infraestructura que constituye un punto de entrada y salida clave para la ciudad.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Aranda vuelve a exigir a la Junta de Castilla y León que asuma sus responsabilidades y acometa, a la mayor brevedad posible, una reparación de estas deficiencias.

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