«El criterio para instalar una granja de cerdos debe tener en cuenta a los pueblos»

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La granja porcina que pretendía poner en marcha Herlalla Ganadera en el término municipal de Haza no podrá materializarse. Así lo ha decidido la Junta de Castilla y León al dictaminar de forma desfavorable la declaración de impacto ambiental. Detrás de su decisión está la alondra ricotí, una de las aves más amenazadas de España. Catalogada en peligro de extinción, es un ave exclusiva de las estepas ibéricas de Europa. Su población ha sufrido un grave declive en los últimos 20 años y una de sus escasas localizaciones es el páramo de Corcos. De hecho, es la única población reproductora de la especie en la provincia de Burgos.

El alcalde de Haza, Antonio Muñoz, no esconde su satisfacción y aunque comparte la necesidad de proteger esta especie vulnerable, hace un llamamiento a la Junta para que a la hora de otorgar licencias a este tipo de granjas «que luego enseguida aumentan su capacidad», se tenga en cuenta también a las personas que habitan en los pueblos colindantes. «A nosotros nos gusta vivir en los pueblos, pero eso no significa que no pueda abrir la ventana por el olor a purín», rechaza.

El proyecto descartado contemplaba la instalación de una explotación porcina para 1.999 plazas de recría de reproductoras, en la parcela 44 del polígono 526 del término municipal de Haza (Burgos), entre La Sequera y Moradillo de Roa. Sobre el papel, la actividad se iba a centrar en la recría de reproductoras de porcino de 20 a 120 kg, con una estancia aproximada de 5,5 meses.

Impacto crítico

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio considera que su desarrollo podría producir un impacto crítico sobre algunos de los valores naturales de la zona, ligado tanto al hábitat y eventual presencia de alondra ricotí como de otras especies de aves esteparias de interés presentes en la zona, como la ganga ibérica y la ganga ortega, también catalogadas como ‘vulnerables’ de acuerdo con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.

En su argumentación, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández recuerda que la población de alondra ricotí del páramo de Corcos es la única población reproductora conocida de esta especie en la provincia de Burgos y se ha mantenido en el páramo hasta el momento actual de forma ininterrumpida desde su detección en los años 90 del siglo pasado.

Según detalla, se trata de una población sedentaria marginal de enorme interés que merece ser preservada con todas las medidas activas de conservación, debiéndose por ello plantear alternativas a la ubicación de esta instalación ganadera en otro emplazamiento que evite la afección a esta especie.

Además del Ayuntamiento de Haza, durante el trámite presentaron alegaciones contra la granja la Fundación Alondra Ricotí (FAR), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Fundación Oxígeno, el Ayuntamiento de Moradillo de Roa, el Ayuntamiento de La Sequera de Haza y numerosos particulares. Las alegaciones, entre otros aspectos, solicitaban la declaración de impacto ambiental desfavorable por deficiencias y omisiones en el proyecto y en el estudio de impacto ambiental, por la vulnerabilidad del emplazamiento, por la inviabilidad de compatibilizar conservación de especies esteparias con ganadería intensiva en este entorno, por la afección sobre las aguas, por la afección a aves amenazadas y por la incompatibilidad del proyecto con la conservación de especies protegidas por la Directiva de Hábitats y la Red Natura 2000. «Es, sin duda, una buena noticia», celebra el primer edil.

Reorganizar el territorio

El alcalde destaca la trascendencia de esta medida tanto para preservar el patrimonio natural como para velar por unos pueblos que «estamos haciendo verdaderos esfuerzos por mantenernos y salir adelante». «En Haza, por ejemplo, estamos trabajando para mejorar el enoturismo y una granja así te hunde cualquier expectativa», rechaza, convencido de que, en una zona como Ribera del Duero, donde el vino y el enoturismo son sinónimo de empleo y de vida en los pueblos, hace falta reorganizar el territorio y proteger enclaves prósperos como este. «Si queremos vender turismo, no tiene sentido que, según se bajen del autobús, huela a cerdo», zanja.

Según explica, la granja estaba autorizada porque, al ser de menos de 2.000 cabezas de ganado, no necesitaba autorización, pero una denuncia paralizó el proceso. El juzgado resolvió que, por las particularidades del páramo, procedía establecer la necesidad de una declaración de impacto ambiental que ahora la Junta ha dictaminado en contra.

Tras la rehabilitación y musealización de la Torre de Haza, el alcalde proyecta mejoras en el aparcamiento de caravanas. «Es un proyecto que pusimos en marcha hace tres años y la verdad es que está funcionando fenomenal. He llegado a contar hasta 16 caravanas un mismo día y siempre hay alguna», señala, sin olvidar la casa rural «que funciona todos los fines de semana».

Con 34 vecinos censados y unos 15 viviendo todo el año, el centro social de Haza se ubica en el bar que gestiona Verónica. «Tiene raciones, asado por encargo y luego tiene especialidades como el entrecot o las parrilladas», anima, con la mirada puesta también en los postres.

La prioridad se centra ahora en acabar con el problema del agua, contaminada desde hace más de un año por nitratos. «Vamos a invertir 40.000 euros en una desnitrificadora; ya he adjudicado la obra y espero que podamos recuperar el agua potable este mismo verano», confía, a sabiendas de que con los nuevos planes provinciales, que son más ajustados, «no da para más inversiones».

Futuras excavaciones

Uno de los proyectos que el alcalde no quiere dejar de lado son las excavaciones. «Para nosotros es muy importante seguir descubriendo todo este legado histórico que hay bajo nuestros pies», reclama.

Como alcalde, Antonio Muñoz insiste, por otro lado, en la urgencia de resolver el punto negro que, en su opinión, se va a crear con la construcción de la nueva autovía A-11, entre Haza y Castrillo de la Vega. «Históricamente es un punto negro de las carreteras españolas, pero, lejos de arreglarse, se va a agravar», advierte.

En su opinión, el paso elevadizo que proyectan hacer justo antes de la rotonda para los tractores se encuentra en una curva y será de nuevo muy peligroso porque hay muy poca visibilidad.