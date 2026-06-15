La izquierda arandina presenta alegaciones contra el futuro hospital privado

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Podemos e Izquierda Unida continúan en su lucha contra el proyecto del futuro hospital privado que pretenden poner en marcha en Aranda los Hermanos Gabrielistas con Grupo Recoletas.

Aunque el equipo de gobierno de Sentir Aranda logró los apoyos necesarios para dar el primer paso de la aprobación inicial, la izquierda arandina ha decidido presentar alegaciones contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana promovida por la empresa 'Residencial Nuestra Señora de las Viñas'. “Es contraria a la normativa urbanística y ajena al interés general y a la función social del suelo”, insisten los grupos municipales de IU y Podemos.

En su opinión, el gobierno de Sentir Aranda comete el error de tratar esta iniciativa privada como una prioridad urbanística frente a otras revisiones pendientes, necesarias para ampliar el polígono industrial y corregir diversos errores localizados en el PGOU.

Según explican, la actual modificación del PGOU tiene como objetivo permitir la construcción de un hospital privado en las inmediaciones del parque Virgen de las Viñas junto a la residencia Ciudad del Bienestar. Para ello, pretenden que las parcelas 51, 52 y 53 del polígono 30, que forman parte del sector de suelo urbanizable SUR-R-2, se clasifiquen como suelo urbano consolidado dedicado a uso de equipamientos, además de dividir el resto del sector en dos sectores independientes. “Se trata de una operación urbanística y empresarial con la que no estamos de acuerdo. Además, hay fallos e incongruencias en su ejecución”, cuestionan al recordar que el mismo personal técnico que elabora los actuales informes ya desestimó hace tres años la pretensión del promotor de clasificar esas parcelas como suelo urbano. “Existe un precedente de rechazo técnico e ignorarlo supone una contradicción flagrante con lo defendido hasta ahora por el Ayuntamiento”, apremian.

Para la coalición formada por Podemos e Izquierda Unida, el proyecto vulnera la normativa urbanística autonómica y local, pues se pretende clasificar como suelo urbano terrenos que no reúnen los criterios necesarios, solo por el hecho de colindar con otros que sí los reúnen. “Se están equiparando de forma automática terrenos con distintas condiciones, algo que rechazan tanto el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León como el PGOU”, zanjan.

En su opinión, y como señalaban los informes técnicos “hasta el inicio de este proyecto”, los terrenos afectados no están integrados en la malla urbana y los edificios actuales fueron fruto de una autorización excepcional en suelo rústico. “No se puede descontar la superficie ya edificada a la hora de calcular las cargas y obligaciones del promotor, ya que en su momento no cumplió con estos deberes”, recuerdan.

Para IU y Podemos, los promotores no cuentan con los servicios necesarios para que el suelo sea considerado urbano consolidado y su desarrollo exige un Plan Parcial y un Proyecto de Actuación, figuras legales distintas a la “actuación aislada” que se pretende desarrollar en la zona.

A este respecto, insisten en las consecuencias de un “atajo legal” que supondrá un “perjuicio público”, pues los promotores afectados evitan el reparto equitativo de cargas y costes a la hora de urbanizar su terreno. Además, el Ayuntamiento ve modificada la cesión obligatoria del 10% del terreno para aprovechamientos públicos. “El incremento de superficie neta (14.690,72m²) y su edificabilidad deberían obligar legalmente a la creación y cesión de, al menos, 147 plazas de aparcamiento público y 2.940 m² de espacio libre público”, argumentan, preocupados también por cómo afectará la edificación al paseo de la Virgen de las Viñas, un espacio peatonal histórico.

En caso de desestimar las alegaciones, la izquierda arandina reclama que los promotores cumplan con sus deberes urbanísticos, sin concesiones por parte del Ayuntamiento. “Estamos hablando de dotación de plazas de aparcamiento de carácter público y terrenos destinados a espacio libre público, en proporción al incremento real de la edificabilidad que se incorpora al suelo urbano”, concretan.

Podemos-Izquierda Unida también insiste en la defensa de la sanidad pública como uno de los motivos para oponerse a esta operación urbanística. “El desarrollo de clínicas privadas que posteriormente alcanzan convenios con la Junta de Castilla y León supone una competencia directa por recursos que deberían destinarse al sistema público de salud”, reiteran.

Impulsado por los Hermanos Gabrielistas y Grupo Recoletas, el proyecto del hospital privado fija cuatro quirófanos, 50 camas, una treintena de especialidades médicas y espacios formativos. El proyecto ya cuenta con la licencia medioambiental que otorga la Junta de Castilla y León.