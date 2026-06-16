Aranda contratará a once trabajadores durante seis meses en dos programas de empleo de la Junta

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda pone en marcha dos planes de empleo con los que contratará a once profesionales durante un periodo de seis meses. Los dos programas están financiados por la Junta de Castilla y León.

El primero, Renacel II, consistirá en la contratación de un peón cuya función principal será mantener la pedanía de La Aguilera. "Era un tema que los vecinos llevaban pidiendo años", celebra el portavoz del gobierno de Sentir Aranda, Guillermo López Leal, al recordar que La Aguilera nunca ha contado con este servicio.

El segundo programa, Planiel, se materializará con la contratación de diez trabajadores temporales. Según detalla el concejal, habrá un técnico de Turismo y un informador turístico que ayudarán en el traslado de la actual Oficina de Turismo al nuevo edificio de recepción de visitantes que se abrirá en los Jardines de Don Diego. Además, reforzarán la asistencia durante los meses de verano en la Oficina de Turismo.

Por otro lado, el departamento de Comunicación del Ayuntamiento se potenciará con un técnico para el gabinete de prensa. La iniciativa beneficia, del mismo modo, a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), con la contratación de un trabajador. "Es muy importante porque, con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente a día de hoy, la de 2012, solo hay una plaza y se tramitan 800 reclamaciones al año con una única trabajadora", argumenta.

En Medio Ambiente se contratará a un técnico que deberá velar por el cumplimiento de los grandes contratos de Aseo Urbano y Parques y Jardines, así como de los nuevos contratos de grafitis y control de palomas, "que está pendiente de contratación". Además, se incorporará a un geógrafo especializado en movilidad que se enfocará en el nuevo diseño del servicio de autobús urbano, y a un lector de aguas para garantizar el funcionamiento del servicio, ya que solo cuenta con un trabajador fijo.

La Escuela Municipal de Música se verá potenciada con un nuevo profesor de percusión, una plaza que desapareció al no estar contemplada en la RPT de 2012; una asignatura pendiente que ya se soluciona con la nueva Relación de Puestos de Trabajo, que el concejal confía en activar este mismo año.

El plan de empleo permitirá, por último, recuperar las bibliotecas de verano, cerradas desde hace siete años. Para ello se contratará a dos auxiliares de biblioteca.

Requisitos

Para poder participar en las contrataciones financiadas por el programa Planiel de la Junta de Castilla y León es necesario estar en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo no ocupado en el ECYL en la fecha de la contratación.

La selección de candidatos se realiza a partir de una preselección efectuada por la oficina de empleo entre las personas inscritas que cumplen los requisitos establecidos para cada puesto.

Además, el programa da prioridad a determinados colectivos como las personas mayores de 45 años, los parados de larga duración y las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. En determinadas plazas se exigen requisitos formativos específicos, como titulaciones concretas.

Bolsa de peones

De forma paralela, el equipo de gobierno de Antonio Linaje ha convocado una mesa de negociación con sindicatos y partidos de la oposición para crear dos bolsas de peones, una básica, para completar la brigada municipal, y otra formada por especialistas de diferentes niveles. Según explica Guillermo López Leal, ayudarán a reforzar especialmente la época de verano, cuando hay más actividad. "La brigada dedica mucho tiempo a montar y desmontar los múltiples eventos que hay en Aranda", reconoce, sin olvidar los colegios, donde hay que "intervenir sí o sí". Y es que, al margen de las grandes actuaciones de mejora que lleva a cabo la Consejería de Educación, el Ayuntamiento acomete cada verano pequeños arreglos "que son muy necesarios".