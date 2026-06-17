Intento de robo con fuerza en un local de Aranda. Hay tres detenidos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local, en colaboración con efectivos del Policía Nacional, han detenido a tres varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa ocurrido en Aranda de Duero.

Los hechos se produjeron en torno a las 22:50 horas del lunes 15 de junio, tras recibir un aviso del centro de emergencias 112. Un vecino alertaba de un posible intento de robo en un local situado en la calle Sol de las Moreras. A su llegada, los agentes comprobaron que la cerradura estaba rota pero los asaltantes no habían accedido al interior.

Paralelamente, una patrulla de Policía Local había observado de forma previa un vehículo que circulaba de manera sospechosa, realizando maniobras evasivas al percatarse de su presencia. Con los datos recabados, se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió localizar e interceptar el turismo momentos después.

Una vez localizado el vehículo, ocupado por tres varones, los agentes procedieron a su identificación y a la inspección del interior, hallando herramientas susceptibles de ser utilizadas para la comisión de robos, tales como útiles de apertura de puertas, tornillería y sacos, así como prendas destinadas a ocultar la identidad. También se localizaron dispositivos electrónicos que podrían estar relacionados con la inhibición de sistemas de alarma.

Gestiones posteriores permitieron corroborar la vinculación de los ocupantes del vehículo con los hechos investigados mediante imágenes de videovigilancia.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad agradecen la colaboración de la ciudadanía y reiteran su compromiso con la prevención y persecución de este tipo de delitos en el municipio.