Asemar pide al Ayuntamiento de Aranda que ceda los terrenos para el Puerto Seco

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Preocupados por el enfoque que el gobierno de Sentir Aranda está dando al proyecto del futuro puerto seco, la asociación de empresarios Asemar hace un llamamiento para que el Consistorio ceda los terrenos y renuncie al rédito económico. "Ya no es que corramos el riesgo de que quede desierta la licitación por segunda vez, es que, si se adjudica en estas condiciones, va a repercutir de forma directa en la rentabilidad de los empresarios", advierte la presidenta de Asemar, Cristina Martín.

El Puerto Seco de Aranda de Duero es un proyecto que Asemar propuso a la corporación arandina en el año 2023 como una infraestructura de vital importancia para el empresariado local, mayoritariamente de perfil industrial. "Es un servicio de interés general", defiende al recordar que el 85% de los empleos directos e indirectos que se generan en Aranda en el ámbito privado parten de la industria.

Según el plan, el futuro puerto seco se ubicará en el polígono Prado Marina, ocupando una superficie de terreno municipal de 42.000m². Tendrá zonas de carga y descarga ferroviaria, almacenamiento de contenedores, servicios para transportistas y áreas para operadores logísticos. Para los expertos, su puesta en marcha podría aumentar el tráfico ferroviario de mercancías de unos pocos trenes semanales a alrededor de 10 o 12 convoyes por semana.

Pliego de condiciones

En el actual pliego de condiciones, el Consistorio impone a la empresa adjudicataria un canon de 1,9 millones de euros, que la gestora deberá pagar en los primeros 15 años, exceptuando los dos primeros ejercicios, en los que habrá una carencia inicial.

Desde la publicación de la primera convocatoria, Asemar mostró su absoluto rechazo y desacuerdo con la contraprestación económica expuesta en el pliego, entonces de hasta 1,6 millones y ahora, en segunda convocatoria, de hasta 1,9 millones. "Este canon no solo supone una barrera para potenciales entidades gestoras del Puerto Seco y para la competitividad del servicio. Para los empresarios supondrá un sobrecoste, ya que este canon repercutirá de forma íntegra en las tarifas que tendrán que pagar las empresas locales por el servicio", rechaza a sabiendas del sobrecoste que ya sufren las empresas que utilizan el tren.

Y es que la falta de una línea de ferrocarril directa y continuada obliga a fletar convoyes desde Burgos de manera excepcional para poder dar servicio a Aranda de Duero. "Este proceso ya de por sí encarece notablemente el servicio por ferrocarril a nuestra localidad", lamenta.

La asociación Asemar recuerda la delicada situación de Aranda, que en infraestructuras no puede competir con el resto de ciudades de Castilla y León. "La valoración de este canon se ha realizado, a nuestro entender, con una falta absoluta de realismo económico y mediante un proceso que entendemos se debe revisar. Más aún si tenemos en cuenta la triste realidad de las infraestructuras ferroviarias de acceso a Aranda de Duero", apremia.

“Toca dar el paso”

El mensaje es claro. "El apoyo a las infraestructuras ferroviarias de Aranda de Duero por parte de nuestras entidades locales no debe limitarse a la asistencia esporádica a manifestaciones y a su publicación mediática", subraya la presidenta.

A su entender, es hora de que el Ayuntamiento dé el paso. Los empresarios ponen como ejemplo la construcción del ramal ferroviario, una infraestructura vital que cobró forma gracias a la colaboración entre administraciones. "El Ayuntamiento cedió los terrenos, que también eran de su propiedad, y la Junta de Castilla y León afrontó el 100% de la inversión. No tiene sentido que con el puerto seco el Ayuntamiento quiera sacar ahora beneficio", censuran.

En este caso, continúa, el terreno, que llegó de un aprovechamiento a las arcas municipales, es 100% del Ayuntamiento, y su construcción no depende de nada más. "A diferencia de otras infraestructuras como el tren o la autovía, el puerto seco es un proyecto que puede y debe realizar el Ayuntamiento de Aranda por sí solo. No dependemos de nadie", anima, convencida del beneficio que su puesta en marcha tendrá para el empleo y la competitividad de Aranda como tercer núcleo industrial. “La Junta cumplió con el ramal, ADIF ha acondicionado la línea, ahora falta el Ayuntamiento”, urge.

FAE Asemar presentó este proyecto en 2023 dentro de un paquete de medidas con las que busca potenciar el crecimiento de Aranda como núcleo industrial. Dentro de este paquete está la necesaria ampliación del polígono Prado Marina, que ha conseguido el respaldo del propio presidente de la Junta de Castilla y León, pero también había otras cuestiones de interés, como el hidrógeno o una feria Fiduero que sigue sin retomarse.

El plazo de presentación de ofertas para la licitación del puerto seco finaliza el 29 de junio.