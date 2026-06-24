Podemos-IU lleva al Pleno de Aranda su rechazo a las plantas de biogás en la Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El grupo municipal Podemos–Izquierda Unida del Ayuntamiento de Aranda ha registrado una moción con el objetivo de que el Pleno se posicione con respecto a la construcción de varias plantas de biogás en la comarca.

La moción busca así apoyar la lucha vecinal, con casos relevantes como Milagros y Fuentelcésped, y rechazar la proliferación de este tipo de instalaciones, que, en su opinión, ponen en riesgo un modelo productivo rural basado en la viticultura de calidad.

Para ello, además del posicionamiento del Pleno, este grupo municipal demanda la incorporación del Ayuntamiento de Aranda como interesado en los distintos procedimientos administrativos abiertos que buscan autorizar las plantas de biogás, así como en el procedimiento judicial abierto a iniciativa de la Asociación de Vecinos de Milagros, que pretende paralizar la compra de terrenos para la construcción de las plantas.

La izquierda insta, además, al Consistorio a reclamar a la Junta de Castilla y León un cambio en la gestión de estas instalaciones, paralizando la tramitación y autorización de proyectos. “Este tipo de instalaciones de gestión de residuos no van a afectar solo a Milagros y Fuentelcésped. Son un problema a nivel comarcal y autonómico, ya que no está claro su impacto ambiental, su tramitación administrativa es opaca y suponen un cambio encubierto del modelo productivo y de ordenación territorial”, rechazan los portavoces.

Según detallan, las instalaciones que pretenden construirse en la Ribera del Duero se encuentran sobredimensionadas. “Buscan almacenar y gestionar 425.000 toneladas de residuos en las proximidades de Aranda de Duero, incluyendo aquellos calificados como peligrosos por la normativa europea; un volumen de residuos que hace sospechar que buena parte de los mismos se generarán y transportarán desde fuera de la comarca”, censuran.

En su opinión, los proyectos presentados están lejos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para evitar y minimizar el impacto ambiental de la fabricación de biogás y biometano, así como del almacenamiento y desplazamiento de los residuos necesarios para ello, afectando a la calidad del aire, del suelo y del agua.

La izquierda arandina se posiciona abiertamente contra un modelo de gestión de residuos que vacía de contenido los conceptos de economía circular y transición energética. “En lugar de trabajar por un modelo de desarrollo rural sostenible, se generan 'zonas de sacrificio' destinadas a importar y acumular los residuos que no quiere nadie”, rechazan.

Podemos–Izquierda Unida defiende la necesidad de un modelo territorial sostenible basado en la protección del agua, la biodiversidad, la agricultura, la viticultura de calidad y el turismo de bajo impacto.