La D.O. Ribera del Duero estará presente en el concierto de Pet Shop Boys en Santander

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen Ribera del Duero confirma su presencia en el concierto de Pet Shop Boys, que tendrá lugar el próximo 25 de julio en La Campa de La Magdalena, en Santander. La actuación forma parte de la programación de Magdalena en Vivo, uno de los encuentros musicales y gastronómicos más destacados del verano en el norte de España.

Según explican desde el Consejo Regulador, la participación de Ribera del Duero en esta cita supone una nueva oportunidad para acercar la calidad y diversidad de sus vinos a miles de asistentes en un entorno vinculado a la música, la cultura y la gastronomía.

El icónico dúo británico formado por Neil Tennant y Chris Lowe, está considerado uno de los grupos más influyentes y destacados de la historia de la música dance y electrónica. Su actuación en La Campa de La Magdalena será, además, una de las dos únicas fechas previstas por la banda en España durante 2026 y la única en el norte del país.

Con motivo de este acontecimiento, Ribera del Duero habilitará dos wine bars personalizados, uno situado en la zona general y otro en la zona VIP, donde los asistentes podrán degustar unaselección de vinos de la Denominación de Origen. En ambos espacios, se ofrecerán un total de seis referencias de vino.

Bodegas participantes

Las bodegas que participarán en este evento serán: Bela, de Sociedad Vinícola Villalba; Cantamuda El Pino, de Bodegas Briones Abad; Melior de Matarromera; El Mirón de Pradorey; Sin Malicia, de Bodegas Prado de Olmedo y Valderiz, de bodegas Valderiz. “Un concierto de una banda tan icónica y vanguardista como Pet Shop Boys es el escenario perfecto para romper estereotipos y conectar con esos consumidores que buscan disfrutar de la cultura y la buena gastronomía con los cinco sentidos”, señala Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.