Un informe jurídico aprecia irregularidades en la venta de la antigua plaza de toros de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Según el informe jurídico elaborado por la Secretaría general en marzo 2026, que ha hecho público ahora el gobierno de Sentir Aranda, durante el proceso de venta de la antigua plaza de toros 'La Chata' se produjeron presuntas irregularidades.

El documento cuestiona una venta que se materializó el 5 de junio de 2003 y que según este último informe, se produjo en circunstancias “extremadamente peligrosas” para el patrimonio municipal. Según el documento, la escritura se formalizó cuando la corporación municipal se encontraba en funciones, nueve días antes de la constitución del nuevo Ayuntamiento surgido de las elecciones locales.

Además, el Ayuntamiento transmitió la propiedad de los terrenos sin haber recibido el importe íntegro de la venta. En el momento de la firma, la empresa compradora abonó 77.115,37 euros y quedaron pendientes de pago 700.000 euros, sin que se exigiera aval ni garantía hipotecaria para asegurar su cobro.

Por otro lado, el informe señala que la venta se formalizó cuando aún estaban pendientes de resolución expresa dos recursos de reposición presentados contra el acuerdo plenario que autorizaba la enajenación.

Daños estructurales

El documento examina la fase comprendida entre la detección de los supuestos daños estructurales del inmueble, la evolución de su valoración económica y la formalización de la escritura pública de compraventa, entre 2002 y 2003.

Según recoge el expediente, en marzo de 2002 el Arquitecto Técnico Municipal realizó una inspección del edificio en la que advirtió del “riesgo público existente” debido a la importancia estructural de la plaza. En su informe solicitó que se encargara una revisión más exhaustiva a una empresa especializada en control de calidad antes de celebrar nuevos espectáculos. Sin embargo, esa revisión especializada nunca llegó a realizarse.

El Ayuntamiento señala que el entonces concejal delegado de Festejos, Eusebio Martín (PSOE), junto con el equipo de Gobierno, utilizó ese informe preliminar para defender la venta de la plaza en lugar de su rehabilitación. Desde la Concejalía de Festejos se argumentó que el informe era suficiente para acreditar el mal estado del inmueble y que, además, la adaptación a la normativa de accesibilidad hacía más conveniente impulsar un “proyecto global” que partiera de la enajenación de los terrenos para que una empresa privada construyera un nuevo coso.

Así quedó reflejado en el acta de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Ocio, donde el grupo socialista sostuvo que el informe del Arquitecto Técnico “es suficiente porque deja claro de antemano el mal estado de una plaza, que, además, aunque estuviera bien, necesita adaptarse a la normativa de accesibilidad”.

Rechazo social

La propuesta generó una importante oposición social y política entre marzo y mayo de 2002. De acuerdo con las actas incorporadas al expediente, se recogieron alrededor de 1.600 firmas de ciudadanos contrarios a la venta de la plaza de toros. A petición de la oposición, principalmente del Partido Popular, esas firmas fueron incorporadas al expediente.

El informe jurídico de 2026 cuestiona además la valoración económica de los terrenos. El equipo de Gobierno de entonces presentó en un primer momento una tasación elaborada por TINSA que fijaba el valor de la parcela en 158.630,16 euros. Sobre esa valoración se emitió un dictamen favorable en comisión informativa y se inició la tramitación del pliego de condiciones para la venta.

Sin embargo, la Secretaría General emitió un informe desfavorable al considerar que la legislación exigía incorporar a la valoración los aprovechamientos urbanísticos reales de la parcela. Esa advertencia, unida al voto contrario de la oposición en la comisión y a la movilización ciudadana, hizo que el asunto quedara sobre la mesa durante su debate en el Pleno. Tras revisarse los criterios de valoración, el precio del suelo pasó a fijarse en 777.115,37 euros, multiplicando por casi cinco la valoración inicial.

La licitación

El informe jurídico de 2026 señala por otro lado incidencias durante la tramitación de la licitación. Según el documento, la licitación fue aprobada el 11 de octubre de 2002 cuando los terrenos seguían clasificados urbanísticamente como equipamiento público en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), circunstancia que impedía la construcción de una plaza de toros privada en esa ubicación. La modificación urbanística necesaria se aprobó después.

El último informe de la Secretaría General considera a este respecto que el contrato de compraventa con condiciones no era la fórmula jurídica adecuada. Asimismo, el Ayuntamiento indica que el acuerdo de licitación se adoptó sin la fiscalización previa de la Intervención municipal, un control financiero preceptivo en procedimientos con repercusión económica para las arcas municipales.

El informe analiza del mismo modo la admisión de la oferta presentada por el único licitador, Toros Ricor S.L., que incorporaba condiciones de pago aplazado no previstas en el pliego. Pese a ello, la Mesa de Contratación admitió la oferta en enero de 2003.

Así quedó la votación final

La votación se resolvió con tres votos favorables (dos de los concejales socialistas Luis Briones y Eusebio Martín y uno del entonces partido RAP, Jorge Santos), un voto en contra de Juan Molina (PP) y cuatro abstenciones, correspondientes a Concha Rollizo (Izquierda Unida) y a los funcionarios que ocupaban los cargos de Letrado Urbanista, Interventora municipal y Secretaria General. El comunicado puntualiza además que, en el mandato actual, ninguna mesa de contratación cuenta con representación política por decisión del equipo de Gobierno.