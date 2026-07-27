Ribera del Duero renueva su compromiso con Sonorama

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Del 5 al 9 de agosto, Aranda de Duero volverá a convertirse en el epicentro de la música y la cultura con la celebración de la 29ª edición de Sonorama Ribera y un año más la denominación de Origen será parte fundamental en un evento que une la música con el vino y el territorio.

Tras cerrar la pasada edición con una asistencia récord de 200.000 personas y colgar el cartel de entradas agotadas, Sonorama Ribera volverá a reunir a miles de asistentes en una propuesta que combina los grandes conciertos del recinto principal con la intensa actividad cultural y musical que llena las calles de Aranda de Duero.

Como patrocinador principal del festival, Ribera del Duero volverá a dar nombre al evento y al escenario principal, además de contar con una destacada presencia a través de diferentes acciones y espacios. Entre ellos destacan los dos Wine Bars Ribera del Duero, ubicados en la zona general y en el espacio VIP, donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia y única selección de vinos de la Denominación de Origen.

En total, se ofrecerán 52 referencias procedentes de bodegas adscritas a Ribera del Duero, mostrando la diversidad y calidad de una de las regiones vitivinícolas más reconocidas del mundo.

Las bodegas participantes son Alidis, de Viña Mambrilla; Alonso del Yerro, de Viñedos Alonso del Yerro; Alvides, de Casado Alvides; Avan, de Bodegas y Viñedos Juan Manuel Burgos; Avaniel y Monteabellón 14 Meses, de Bodegas y Viñedos Monteabellón; Bela, de Sociedad Vinícola Villalba; Briego, de Alberto y Benito; Buró Selección Especial y Diodoro, de Bodegas Pascual; Cantamuda y Cantamuda El Pino, de Bodegas Briones Abad; Carramimbre, de Bodegas Carramimbre; Crazy de Neo, de Bodegas y Viñedos Neo; Doble R, de Bodega San Mamés; Emina, de Bodega Emina; Federico Pesquera de Duero, de Bodegas Federico; Feliz y Cepas Entre Viñas, de Feliz Compañía Vinícola; Finca Villacreces Pruno, de Finca Villacreces; Hacienda Vitulia, de Bodegas Vitulia; Legaris, de Legaris; Lía de Pradorey y Pradorey El Mirón, de Real Sitio de Ventosilla; Lleiroso, de Bodegas y Viñedos Lleiroso; Monte Castrillo y Los Cantos de Torremilanos, de Bodegas Peñalba López; Marqués de Valparaíso, de Bodegas Valparaíso; Martín Berdugo Rosado y Tinto, de Bodega y Viñedos Martín Berdugo; Melior, de Matarromera, de Bodega Matarromera; Monte Pinadillo Blanco y Rosado, de Bodega San Roque de la Encina; Nabal, de Bodegas Navarro Balbás; Pepe Yllera, de Bodegas Grupo Yllera; Pomar de Burgos, de Pomar Viñedos; Protos, de Protos B. Ribera Duero de Peñafiel; RD Ramos Ducher, de Ramos Ducher; Ricardo Dumas, de Dominio de Montelahorra; Rudeles 23, de Tierras El Guijarral; Ser Vivo y Natural, de Bodegas Hnos. Páramo Arroyo; Sin Malicia, de Bodegas Prado de Olmedo; TA, de Bodega Tierra Aranda; Teófilo Reyes, de Bodegas Teófilo Reyes; Tinto Pesquera, de Alejandro Fernández-Tinto Pesquera; Valdehermoso, de Bodegas y Viñedos Valderiz; Valduero, de Explotaciones Valduero; Viña Buena, de Viña Buena; Viña Mayor, de Bodegas Viña Mayor; Viña Sastre Marcelina Gómez, de Bodegas Hnos. Sastre y Viñarroyo, de Bodegas S. Arroyo.

Además, Ribera del Duero será el vino oficial del festival. La programación impulsada por la Denominación de Origen incluirá también las tradicionales catas dirigidas al público asistente en el Centro Cultural Caja Burgos, los conciertos Ribera del Duero en la Plaza del Trigo y una nueva edición del concurso Talento Ribera.

Según explican desde el Consejo Regulador, en la última edición se sirvieron más de 4.700 copas en los Wine Bars Ribera del Duero, una cifra que refleja la excelente acogida de estos espacios entre un público diverso e intergeneracional que encuentra en Sonorama Ribera una experiencia cultural única.

Como ya es tradición, Ribera del Duero hará entrega de botellas personalizadas a algunos de los artistas más destacados del cartel, reforzando el vínculo entre la cultura del vino y la creación musical. "Sonorama Ribera representa una de las colaboraciones más sólidas y exitosas entre el mundo de la cultura y el del vino en nuestro país. Cada edición nos brinda una oportunidad única para acercar nuestros vinos a miles de personas y mostrar la riqueza y diversidad que caracteriza a Ribera del Duero. Nos sentimos orgullosos de formar parte de un proyecto que, después de casi tres décadas, sigue creciendo y contribuyendo a proyectar nuestra Denominación de Origen dentro y fuera de nuestras fronteras", afirma Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.