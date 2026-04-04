La procesión del Santo Entierro enmudece las calles del centro de Burgos

Imagen de la procesión del Santo Entierro.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La procesión del Santo Entierro, una de las más emblemáticas y bellas de la Semana Santa burgalesa, volvió a enmudecer las calles del centro de la ciudad. Miles de burgaleses y visitantes abarrotaron el entorno más cercano a la Catedral y guardaron silencio durante horas, cautivados por la majestuosidad de los 18 pasos que participan en este desfile y uniendo en un mismo acto a todas las Cofradías y Hermandades de la ciudad.

En torno a las 19.30 horas, la plaza de Santa María de la Catedral volvió a convertirse en protagonista, acogiendo el conocido como Traslado del Cristo Yacente. La ciudadanía, aprovechando las buenas temperaturas del día, no quiso perderse el momento en que el Cristo Yacente, portado a hombros por miembros de la hermandad recorría el Claustro Alto del templo burgalés, para ser después introducido en la urna del Santo Sepulcro.

Se trata de uno de los actos más emotivos de la Semana Santa burgalesa, marcado también por un silencio absoluto y solo roto por el teñir de una campana. El cuerpo de Cristo es introducido en una urna de cristal y da comienzo entonces la procesión del Santo Entierro, la más multitudinaria de la ciudad.

Y no es para menos, ya que en ella participan todas las cofradías de la capital burgalesa, acompañando a los 18 pasos que la forman. Los vecinos de Burgos, así como aquellos que están de paso en la ciudad, no quisieron perderse tan emotivo momento y mucho antes de iniciarse el Traslado del Cristo Yacente, buscaban el mejor sitio para ver los pasos.

Así, pudieron disfrutar de pasos como ‘La oración del huerto’ (1901); ‘El prendimiento’ (1927); ‘La flagelación del Señor’ (1902-1903); ‘Jesús atado a la columna’; ‘Santo Sudario’ (1969); ‘La coronación de espinas’ (1904); ‘Nuestra Señora del Amor Hermoso’ (mediados siglo XIX); ‘Jesús con la cruz a cuestas’ (1901); ‘Nuestra Señora de los Dolores’ (mediados siglo XVIII); ‘La crucifixión del Señor’ (1904); ‘Cristo negro’; ‘Cruces-Faroles de las Siete Palabras’ (1902); ‘Santísimo Cristo de Burgos’; ‘El descendimiento del Señor’ (1954); ‘Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza’ (2004); ‘Nuestra Señora de la Piedad’ (1913); ‘Santo Sepulcro’ (1901); y ‘Nuestra Señora de la Soledad’ (1903-1905).