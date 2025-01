Una empresa tecnológica dona al Ayuntamiento de León un gemelo digital del casco antiguo con "múltiples aplicaciones"

Publicado por Europa Press León Verificado por Creado: Actualizado:

La empresa tecnológica leonesa, Tecnosylva, ha puesto a disposición del Ayuntamiento de León una representación de su casco antiguo, denominado gemelo digital que está dotado de "múltiples aplicaciones". Entre las mismas destaca su uso urbanístico, promocional, recreativo y de cuidado del patrimonio histórico, así como a nivel turístico, de movilidad urbana, didáctico, y de saneamiento.

El trabajo ha consistido en la realización de un centenar de vuelos con un dron LiDAR a 80 metros de altura y a una velocidad de cinco metros por segundo que han permitido el escaneo de esta parte de la ciudad con 1.200 millones de puntos, lo que supone casi dos puntos por milímetro registrado.

El proyecto realizado de forma desinteresada por la compañía con sede en el Parque Tecnológico de León ha sido presentado este viernes en el Palacio del Conde Luna, por el fundador y director ejecutivo de Tecnosylva; el alcalde de León, José Antonio Diez; y el cónsul honorario de España en el estado de Washington (EE.UU.), Luis Fernando Esteban.

Diez ha querido felicitar al responsable de la iniciativa por su "talento y trayectoria profesional" que le han llevado a ser "una de las voces acreditadas en la lucha contra los incendios que asolan Los Ángeles",

En referencia a la empresa de soluciones tecnológicas en la lucha contra incendios, con presencia en Europa, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, el alcalde ha reconocido su condición de "referencia internacional" en la materia.

"A través de su empresa Ramírez proporciona software sofisticado de gestión y análisis del comportamiento del fuego para incendios forestales y así fue citada en el año 2020 por el New York Times como una de las mejores empresas del mundo", ha remarcado el primer edil de la capital leonesa.

El regidor leonés ha agradecido "el enorme detalle y la generosidad" del empresario al donar un gemelo digital que "tendrá miles de usos y que permitirá mejorar esta zona de la ciudad debido a su mejor conocimiento".

"DEVOLVER A LEÓN LO QUE NOS HA DADO"

Por su parte, Joaquín Ramírez ha señalado que la iniciativa surge tras la adquisición de "una tecnología puntera" para el desarrollo de la actividad de Tecnosylva y la necesidad de solventar los problemas y las dificultades que genera el vuelo de drones.

Por ello eligieron como ensayo realizar un mapeo de la ciudad para probar esa nueva tecnología que comenzó primero con el escaneo de la Catedral y acabó ampliándose al conjunto histórico de León.

Ramírez ha informado de que los resultados de este trabajo y el propio gemelo digital se encuentran disponibles de manera abierta en la web leongemelodigital.com, para que cualquier usuario pueda consultarlos de forma gratuita.

En esta línea, ha destacado que la motivación de este trabajo tiene "un sentido absolutamente altruista", y en sus propias palabras es "una manera de agradecer a nuestra ciudad tanto como nos ha dado".

Una de las aplicaciones en las que se trabaja es en colaboración con el investigador del CSIC, Dabiz Riaño, y la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA) para el mapeo de las barreras arquitectónicas que las personas con esta enfermedad pueden encontrarse.

Además, se está colaborando con los técnicos del Ayuntamiento de León que han planteado ideas de cómo poder usarlo dentro de "las miles de aplicaciones" que ofrece esta plataforma.

"NINGÚN EMPRENDEDOR ESPAÑOL HA LLEGADO DONDE HA LLEGADO TECNOSYLVA"

Luis Fernando Esteban ha puesto en valor los vínculos de León con el estado de Washington y ha elogiado la labor desarrollada por Joaquín Ramírez como "ejemplo del talento leonés y de los nexos generados con Estados Unidos a través de la Universidad de Washington".

El cónsul honorario ha reivindicado "el talento" de Ramírez y ha enfatizado que "nunca" ha visto a "nadie con el compromiso con su raíz" en relación a las acciones desarrolladas por el empresario para mejorar su lugar de origen.

En la misma línea ha señalado que "no hay ningún emprendedor español que haya llegado donde ha llegado Tecnosylva" y reconocido el papel de apoyo jugado por la esposa del fundador en su llegada a Estados Unidos.

"He visto cómo sus proyectos ganaban a grandes empresas como Google y Microsoft; he visto cómo los venture capital se querían hacer con su compañía; he recibido a más de 3.000 españoles que han llegado a Seattle para buscarse la vida, pero nunca he visto a nadie como Joaquín Ramírez", ha concluido Esteban.