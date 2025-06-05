Segovia acoge este fin de semana el II Festival de Vencejos con ponencias, una exposición, visitas guiadas y talleres

Publicado por Europa Press Segovia Creado: Actualizado:

Segovia acoge desde este viernes, 6 de junio, y hasta el domingo día 8 la segunda edición del Festival de Vencejos, una cita en torno al Día Internacional del Vencejo que celebra la biodiversidad urbana y el vínculo especial entre la ciudad y estas aves migratorias con diversas ponencias, una exposición, visitas guiadas, observación de aves, talleres y actividades para los más pequeños y un recital de guitarra.

Organizado por el área de Turismo del Ayuntamiento con la coordinación de Aunatur, el festival ofrece un programa gratuito y para todos los públicos para poner en valor una de las colonias de vencejo común "más importantes" de Europa, según han destacado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada inaugural tendrá lugar este viernes en el Salón de Actos del I.E.S. Mariano Quintanilla y comenzará a las 18.00 horas con una exposición de nidos de vencejos, mientras que a las 18.30 horas, se celebrará una mesa redonda titulada 'Coexistencia entre biodiversidad y construcción', con la participación de expertos como Carlos Flores (SOS Vencejos), Miguel Ángel García Grande (arquitecto), y representantes de GREFA y el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Soto de Viñuelas.

El sábado 7 de junio, día en que se celebra el Día Internacional del Vencejo, las actividades comenzarán a las 10.00 horas con un punto de observación en el exterior del Centro de Interpretación de Visitantes para estudiar su comportamiento en el Acueducto.

En los jardines del I.E.S. Mariano Quintanilla, de 11.00 a 13.00 horas, se llevará a cabo el taller infantil 'Ven a jugar con los vencejos' y las 13.00 horas, en el salón de actos, la actividad dinamizada 'El viaje de los tres mosquiteros', con canciones y bailes que narran la migración de estas aves.

En paralelo, a las 11.30 horas se celebrará una visita guida al Museo del IES Mariano Quintanilla de la mano del profesor honorífico del centro y experto en historia y patrimonio*Carlos del Barrio. Para participar es imprescindible inscribirse en segovia.natural@turismodesegovia.com indicando nombre, apellidos, teléfono de contacto y DNI.

OTRAS ACTIVIDADES

Por la tarde, a las 18.30 horas, se ofrecerán varias conferencias sobre vencejos a cargo de Enric Fusté, biólogo y rehabilitador de fauna, y Esteban Casaux, zoólogo y anillador experto. La jornada concluirá a las 21:00 h con un recital de guitarra del maestro José Luis Montón en los jardines del instituto, mientras los vencejos se elevan al cielo para dormir.

El domingo 8 de junio, a las 11.00 horas se realizará un paseo interpretativo por Segovia para conocer la avifauna de la ciudad, guiado por los biólogos Gloria Molina y Fernando Ávila. La ruta partirá del Centro de Recepción de Visitantes y finalizará en la Plaza Mayor. Esta visita ha contado con gran aceptación y se completó pocos días después de la presentación del festival.

El festival culminará a las 14.00 horas con un 'Vermú Vencejero' en el Bar Santana, en colaboración con Saborea Segovia, ofreciendo un momento de convivencia para compartir reflexiones y celebrar a estas aves que habitan el cielo de Segovia.

Durante todo el fin de semana y hasta el 13 de julio podrá verse en el Centro de Recepción de Visitantes una muestra fotográfica con la aportación de imágenes de fotógrafos tanto de Segovia como de fuera. Para participar en las visitas es imprescindible inscribirse en segovia.natural@turismodesegovia.com.