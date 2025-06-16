Protección Civil atiende ocho rescates en montaña, un accidente de quad y a un grupo desorientado el fin de semana

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, ha coordinado ocho rescates de montaña, un accidente de quad en un camino de difícil acceso y la asistencia a un grupo de personas desorientadas.

Con la llegada del verano, las buenas temperaturas y el aumento del tiempo de ocio, también se incrementa la actividad al aire libre en el medio natural y así se ha reflejado en el trabajo del Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León durante el fin de semana, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Concretamente, se han coordinado ocho rescates de montaña en Castilla y León, un accidente de quad en un camino de difícil acceso y se asistió a unas personas desorientadas.

En cuanto a los rescates, el primero de ellos tuvo lugar el sábado al mediodía, cuando una mujer de 72 años sufría una lesión mientras realizaba una ruta en las proximidades del Monumento Natural de la Peña del Arcipreste de Hita, en la sierra de Guadarrama, en la provincia de Segovia. Para evacuar a la mujer accidentada, se movilizó a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias de la Junta.

Minutos más tarde, el Centro Coordinador de Emergencias recibía un aviso en el que una mujer de 56 años sufría una caída de decenas de metros en una vía ferrata junto a la localidad de Silanes, en el término municipal de Miraveche, en Burgos. En este caso se movilizó el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León, otro helicóptero de emergencias sanitarias, una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, una patrulla de la Guardia Civil y también un soporte vital básico de Emergencias Sanitarias para apoyar al personal médico del helicóptero. Finalmente, la mujer falleció en el punto de traspaso como consecuencia de la caída.

A las 13.56 horas un nuevo aviso por rescate de montaña activaba de nuevo los protocolos en el Centro Coordinador de Emergencias. En este caso se trataba de un varón de 26 años con lesión en el tobillo que le impedía caminar tras un impacto con una roca que se desprendió del terreno. Fue atendido por Emergencias Sanitarias una vez evacuado por la Guardia Civil.

Pasadas las 15.00 horas, en el otro extremo de Castilla y León, un varón de 53 años sufrió una caída a distinto nivel que le provocó contusiones en costado, brazo y cabeza, impidiendo que pudiera continuar el camino, encontrándose en el pico La Lastrona, en Robledo de Caldas, León. La persona fue evacuada por la Guardia Civil y atendida por personal sanitario de la Junta.

A media tarde, tres personas se encontraron bloqueadas por un desprendimiento de rocas en el desfiladero de la Yecla, en Hinojar de Cervera, en Burgos. Los bomberos de Aranda de Duero acudieron en su auxilio y una vez localizados los acompañaron a un lugar seguro.

MÁS INTERVENCIONES

A última hora de la tarde se realizó un nuevo rescate de montaña. En este caso, un varón de 50 años sufrió una caída en la Garganta de Valdeascas, en la provincia de Ávila. Se activo el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León, que movilizó su helicóptero al lugar para rescatar a la persona accidentada, con lesiones en la cadera, y traspasarlo a personal sanitario en Hoyos del Espino.

El domingo día 15, minutos más tarde del mediodía, desde el refugio de la Laguna Grande alertaban de un accidente en la parte alta de la Portilla del Crampón. Un varón que iba en solitario se resbaló con la nieve y se golpeó con las rocas, lesionándose en pierna y brazo. Se activo el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León, que rescataron y evacuaron a la persona accidentada en helicóptero hasta personal sanitario.

Por otro lado, a las 16.00 horas del domingo alertaban de un accidente de quad en zona de difícil acceso de la localidad de Cogollos, en Burgos, donde una persona presentaba dolor en el hombro tras una caída. Una patrulla de la Guardia Civil con vehículo 4x4 consiguió acceder al lugar y trasladar al accidentado hasta personal sanitario.

A media tarde se coordinó un rescate en zona de difícil acceso, en el entorno del Mirador del Portillo, en la provincia de Salamanca, donde tres personas con síntomas de cansancio tenían dificultades para recorrer el camino hasta un lugar accesible. Al lugar acudió una patrulla de la Guardia Civil, que localizaron y acompañaron a las personas hasta el mirador.

El Centro Coordinador de Emergencias recibió el último aviso al filo de la media noche, cuando tres personas alertaban de que, descendiendo del Risco Gordo, en la provincia de Ávila, se habían desorientado y no lograban encontrar el camino. Posteriormente, la Guardia Civil las localizó en buen estado y las acompañó a un lugar seguro.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha insistido en la importancia que tiene extremar las precauciones a la hora de practicar actividades al aire libre.

Así, recomienda nunca ir solo y, en caso de hacerlo, dejar dicha la ruta y las horas previstas de finalización de la actividad, que además recuerda que debe ser acorde a la capacidad de cada uno.

Asimismo, ha señalado que hay que "guardar fuerzas para el regreso" y, si es preciso, "hay que saber renunciar", al tiempo que recuerda la importancia de planificar la actividad y consultar la previsión meteorológica.

También se debe disponer de la equipación adecuada y un móvil con batería suficiente y, en caso de que disminuya la visibilidad por niebla no seguir caminando y permanecer quieto en un lugar fijo y seguro hasta que desaparezca.