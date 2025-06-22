Buscan a un conductor huido tras atropellar mortalmente a una mujer en León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil y la Policía Local de Villaquilambre (León) buscan al conductor de un BMW oscuro que se ha dado a la fuga tras atropellar mortalmente a una mujer de 44 años en la mañana de este domingo, 22 de junio, en el camino del Remesón, frente al colegio Los Adiles, en Villaobispo de las Regueras (León).

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.25 horas, cuando la sala del Centro de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de que un turismo había atropellado a un peatón que había quedado inconsciente.

La sala de operaciones del 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Villaquilambre y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. El personal sanitario ha atendido a la herida en el lugar y, posteriormente, la ha trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de León.

Finalmente, la mujer ha fallecido, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Villaquilambre, cuya Policía Local ha pedido colaboración ciudadana para localizar al vehículo marca BMW, de olor oscuro, que ha huido del lugar tras atropellar a la mujer que estaba en la calle Vicente Alexandre esperando un taxi junto a más personas.

El conducto huyó en dirección Villarrodrigo de las Regueras y ahora se pide cualquier información sobre este y el coche implicado en el siniestro. La información se puede facilitar a la Guardia Civil, la Policía Local y al teléfono 670617617l.