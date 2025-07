PP y PSOE acuerdan en la Diputación de Burgos trasladar al Senado el debate sobre de Treviño

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El Pleno de la Diputación de Burgos aprobaba, con los votos de PP y PSOE y el rechazo de Vox y de Sentir Aranda, que el debate sobre la territorialidad de Treviño se traslade a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado sobre enclaves territoriales.

El PP presentaba en el Pleno una proposición para defender la pertenencia a la provincia de Burgos del Condado de Treviño tras la ofensiva reciente de las Juntas Generales de Álava para iniciar un proceso de anexión y becar a estudiantes de la zona que quieran formarse en la Universidad del País Vasco (UPV). El PSOE, por su parte, aceptaba el texto, pero planteaba ampliar su contenido, por considerar que se trata de un tema que ha de tratarse "manera conjunta con el resto de los municipios en estas mismas condiciones".

Los 'populares' asumían la modificación socialista, defendida por la portavoz del grupo en la Diputación, Nuria Barrio, que también reclamaba incorporar al documento el reconocimiento de que los vecinos de Treviño "merecen una atención adecuada en la prestación de servicios, tanto en el ámbito educativo como en el sanitario".

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Inmaculada Sierra, subrayaba en su intervención que así como la institución que representa respeta "el orden constitucional en su integridad", incluidos los "fueros vascos", exige la misma actitud hacia la legalidad que ampara la permanencia de Treviño en Burgos.

En este sentido, lamentaba que la entidad homóloga alavesa aprobara en sesión plenaria una moción para declarar "abiertamente" la integración del enclave de Treviño en la provincia, todo ello a través de una proposición que aludía a "una supuesta situación excepcional y anacrónica" con el enclave burgalés, una premisa "incierta" a juicio del presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, pues parte de que el acuerdo entre ambos territorios para atender las necesidades de los vecinos es transitorio mientras se materializa tal segregación, lo que tildó de rotundamente falso.

Con todo, Suárez, que aseguró conocer bien la realidad de la zona, defendía sin ambages la pertenencia de Treviño a Burgos y celebraba el acuerdo alcanzado con el PSOE porque refrenda "una mayoría" muy amplia representada al unir el sentir de 22 de los 25 diputados de la sede provincial.

Por su parte, la portavoz de Sentir Aranda, Belén Esteban, echaba en cara al PP su proposición al considerarla "contradictoria" y avisaba de que "desanda" el camino de los "últimos ocho años" en el que se han alcanzado acuerdos con la Diputación Foral.

Con respecto a la transitoriedad que aluden las Juntas Generales de Álava, que niega la Diputación de Burgos, Esteban argumentaba que el acuerdo marco "el propio acuerdo dice que es así y lo reconoce la Diputación", lo mismo que "el enclave no tiene solución permanente".

Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Martín, reclamaba al PP que presente también en la Diputación Foral de Álava la misma propuesta debatida en el pleno burgalés y se manifestaba en contra de la modificación del PSOE, posición que era criticada por el presidente de la institución provincial, que recordó los pasos establecidos por la normativa en vigor para segregar territorios y consideró la postura de Martín como "jacobina" al poner por delante del interés de los ciudadanos y las administraciones aspectos que calificó de meramente "electoralistas".

Recordó, no obstante, tras repasar los hitos históricos recientes de este eterno debate, que el camino en la actualidad es claro y está zanjado. "El debate está cerrado a no ser que se cambie la Constitución", aseveró, para indicar que mientras eso no ocurra no caben pronunciamientos como el de las Juntas Generales. "Las conversaciones al respecto permitían llegar a acuerdos para prestar servicios a los habitantes del enclave", explicó, para insistir en el "peligro" de las becas propuestas porque, tal y como apuntó Sierra, "supone una discriminación absoluta" y la administración "de facto" de un territorio que no les pertenece. "Es ilegal", apostilló.