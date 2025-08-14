Sánchez traslada "todo su cariño" a la familia y amigos del segundo voluntario fallecido en los incendios de León

Varios bomberos tratan de extinguir un fuego, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España).Fernando Otero - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado "todo su cariño en este momento insoportable" a la familia y amigos del segundo fallecido en los incendios de León.

"Nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida en León. Todo nuestro cariño y acompañamiento a su familia y amigos en este momento insoportable", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X'.

Además, ha indicado que no se olvida ni de los heridos ni de los vecinos que "sufren el dolor del fuego". "Todos los medios del Gobierno trabajan para afrontar la difícil situación que vive nuestro país. La amenaza sigue siendo extrema. Gracias a los héroes que siguen enfrentándose al fuego para protegernos a todos", ha indicado.