Un fallecido y tres heridos en un accidente de tráfico en la A-601 en Segovia

Un varón ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la A-601 en el término municipal de San Cristóbal de Cuéllar (Segovia), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

El suceso se produjo minutos antes de las 23.25 horas del jueves 14 de agosto, cuando la sala del 1-1-2 recibió una llamada en la que se avisaba de que había tenido lugar un accidente en el kilómetro 46 de la citada carretera con cinco vehículos implicados, entre ellos un camión.

El alertante indicó que el accidente podría haberse producido por un animal en la calzada, si bien también señaló que el camión podría llevar ganado o basura.

En el lugar, el Sacyl confirmó el fallecimiento de un varón y atendió a otros dos heridos que fueron trasladados al Punto de Atención Continuada de Cuéllar, mientras otra mujer fue trasladada por medios propios también al centro de salud de Cuellar.