Más 20 incendios siguen activos en CyL, diez en gravedad 2 y diez en nivel 1

Vecinos continúan apagando algunos puntos calientes, a 16 de agosto de 2025, en Cerezal de Puertas, La Ramajería, Salamanca, Castilla y León (España).Manuel Ángel Laya - Europa Press

Castilla y León inicia la jornada de este domingo, 17 de agosto, más de 20 incendios activos en la Comunidad, de los cuales diez se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 10.15 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo "de extrema gravedad y simultaneidad" por la cantidad de incendios activos, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca al concentrar varios de gravedad 2, especialmente en León, donde los fuegos originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas siguen en este nivel de peligrosidad. Más de 1.500 personas han pasado la última noche evacuadas por los incendios de esta provincia, donde el de Barniedo y el de Canalejas ya son de carácter autonómico al haber pasado a la provincia de Palencia.

Otra de las provincias afectadas es Zamora, donde se mantienen en gravedad 2 los incendios de Porto y de Castromil --el que pasó desde Ourense--. No obstante, la situación ha mejorado en los últimos días en este territorio al haber bajado a gravedad 1 los fuegos de Puercas y, el sábado, el de Molezuelas de la Carballedad, un incendio que afectó también a León y cuya superficie arrasada era de más de 30.000 hectáreas el pasado jueves.

A estos fuegos que se encuentran en gravedad 2, se añaden uno en la provincia de Salamanca, San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 diez incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), La Uña (León), La Alberca (Salamanca), Caín de Valdeon (León), Puercas (Zamora), El Payo (Salamanca), El Herradón de Pinares (Ávila). Estos dos últimos han descendido de IGR 2 en la tarde de este sábado. También está en nivel 1 el incendio de Gestoso, como se ha denominado al que ha entrado desde Ourense a la provincia de León.

En Castilla y León también permanecen activos otros seis incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Salamanca y Zamora.