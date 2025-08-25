Los embalses del Duero se encuentran al 55,3% de su capacidad, 0,8 puntos menos que hace un año

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes y 1.578,6 hectómetros cúbicos (hm3), un volumen de agua que supone el 55,3 por ciento de su capacidad total y se sitúa 7,4 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 0,8 menos que lo registrado hace un año.

Según informan a Europa Press desde el organismo, la reserva de los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, en la provincia de León, en los Sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 46,3 por ciento; los de Camporredondo y Compuerto, en la provincia de Palencia, del Sistema Carrión, están al 43,5 por ciento y los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, del Sistema Pisuerga, también en Palencia, al 66,3 por ciento.

Asimismo, los embalses de Arlanzón y Úzquiza, en la provincia de Burgos, del Sistema Arlanza, están al 70,9 por ciento; el embalse de Cuerda del Pozo, en la provincia de Soria, del Sistema Alto Duero, está al 72,2 por ciento; los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en Segovia, de los Sistemas Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja, al 59,2 por ciento, y el embalse de Castro de las Cogotas, en Ávila, del Sistema Cega-Eresma-Adaja, al 64,8 por ciento.

Por último, el embalse de Santa Teresa, del Sistema Tormes y los embalses de Irueña y Águeda del Águeda, en la provincia de Salamanca, están al 65,2 y 44,1 por ciento, respectivamente.