Mañueco anuncia un decreto para regular la ordenación forestal y hablará con partidos y sector sobre prevención

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que la próxima semana aprobará el proyecto de decreto para regular la planificación y la ordenación forestal de los montes de Castilla y León, al tiempo que emplazará al "diálogo" con los grupos políticos y los actores del sector para "mejorar la prevención en incendios".

Así lo ha avanzado durante su intervención en las Cortes en la que ha informado sobre la gestión del Gobierno autonómico durante la crisis medioambiental provocada por el fuego desde principios de mes.

En concreto, el nuevo reglamento será, en sus palabras, una "herramienta" que va a servir "para mejorar la gestión de los montes y mantenerlos más limpios, desarrollar el inventario forestal continuo y facilitar el aprovechamiento sostenible, la conservación y el desarrollo rural".

Además, ha apostado por "reforzar la perspectiva preventiva de incendios" en convocatorias de ayudas al territorio rural y a las actividades agrarias, al tiempo que ha emplazado a las fuerzas políticas con representación en la Cámara, a escuchar "ideas y propuestas" sobre prevención.

"Y continuaremos el diálogo con agricultores, ganaderos, sector forestal, empresas de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, universidades y colegios profesionales. También con otras administraciones, ayuntamientos y diputaciones provinciales, con municipios en parques naturales, otras comunidades autónomas y con la administración del Estado. Y también con los agentes del Diálogo Social y todos los colectivos que tengan propuestas de interés que hacer", ha abundado.

TRANSPARENCIA Y MEDIDAS

También ha destacado el "esfuerzo" hecho en materia de transparencia para "mantener informada a la población en todo momento y alertar de los posibles riesgos". De esta forma, ha citado la publicación de alertas desde el día 3 de agosto por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales y por alerta extrema en determinados municipios.

"Hemos dado información constante y en tiempo real de los incendios activos y todos sus datos relevantes a través de Inforcyl, y partes diarios informativos por la mañana y por la tarde. Hemos realizado más de 1.000 publicaciones en los perfiles de redes sociales de la Junta, y más de 400 en los del Centro de Emergencias 1-1-2 de CyL. Y hemos ofrecido en tiempo real datos de calidad de aire y lanzado avisos, recomendaciones y mensajes a los Ayuntamientos, de forma coordinada entre Medio Ambiente, Salud Pública y el 112; por mencionar algunos datos", ha continuado.

En este punto, ha recordado que el Gobierno autonómico reaccionó "de inmediato ante la catástrofe sufrida", con un plan integral "para garantizar la recuperación con rapidez y con eficacia" que se aprobó en Consejo de Gobierno Extraordinario el pasado 20 de agosto, "con 45 medidas por un importe inicial de 114 millones, ampliables".

Entre ellas ha citado las ayudas directas para los afectados a las que compensará la pérdida o el daño a viviendas con ayudas de reconstrucción de hasta 185.000 euros.

"Tenemos contabilizadas 42 viviendas con daños de distinto tipo, además de 20 que estaban en ruina o desuso, 155 edificaciones de otro tipo, como almacenes, patios, corralas o cobertizos, y 18 naves, a día de hoy y seguimos trabajando. Ya hemos aprobado ayudas para reparación de edificaciones y enseres por importe de 255.000 euros", ha añadido.

En este sentido, desde el lunes se trabaja en el desescombro en 23 localidades con viviendas afectadas, con ocho órdenes de actuación de emergencia y por importe de 2,7 millones de euros.

También ha explicado que 69 familias han solicitado ya la ayuda compensatoria de 500 euros a familias evacuadas, así como las líneas que hasta 21 ayuntamiento ha solicitado por los gastos extraordinarios y para la recuperación y adecuación del patrimonio cultural afectado.

Entre las medidas para agricultores y ganaderos, la Junta ha gestionado el suministro de más de 2.700.000 kilos de paja, forraje y pienso para 215 ganaderías de la Comunidad, atendiendo hasta el momento a 40.000 animales; y también alimento para 260 colmenas.

También ayudas directas por importe de 5.500 euros para cada agricultor o ganadero profesional. "Y si las pérdidas superan esa cantidad, se completarán con otras ayudas para cultivos, pastos, cabezas de ganado, cercados y colmenas. Ya las hemos aprobado para 460 agricultores y ganaderos afectados", ha enumerado, para recordar que también se flexibilizará los condicionantes de la PAC, entre otras.

En las línjeas de empresas y empleo, ha citado la ayuda inmediata de compensación de pérdidas de 5.500 euros por negocio de las localidades evacuadas y otras afectadas, hayan sufrido daño o no, para compensar las pérdidas de negocio, si bien ha lamentado que el Gobierno haya denegado la solicitud de que las suspensiones totales o parciales de actividad laboral se consideren "de fuerza mayor y tengan medidas de protección especiales".

Por otra parte, ha detallado que ya se están implementando medidas "inmediatas" de recuperación de las infraestructuras públicas dañadas, para poner el foco en el programa de "intervención especial" para Las Médulas con el que, "además de recuperar lo dañado", darán" un nuevo impulso y proyección de futuro a este Bien Patrimonio de la Humanidad".

"El programa incluye la recuperación del Mirador de Orellán, el Aula Arqueológica, la Pasarela-Mirador Valiñas Norte y el edificio de acceso a las galerías. Asimismo, contempla los trabajos de limpieza de las áreas quemadas, de recuperación de las sendas y la señalización, y de recuperación de la masa forestal. El objetivo final es la puesta en marcha de una nueva planificación para integrar en el contexto de El Bierzo y de Castilla y León, un nuevo modelo de proyección de Las Médulas tras el incendio", ha añadido.

En definitiva, ha resumido Mañueco, se trata de lanzar "un mensaje de apoyo, de tranquilidad y de esperanza a todos los afectados". "Seguiremos trabajando para recuperar nuestros bosques y nuestros pueblos, y para que las personas afectadas recuperen la normalidad en sus vidas", ha concluido.