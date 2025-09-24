Rego aboga por impulsar el modelo de acogimiento familiar, "que debe prevalecer frente al residencial"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un encuentro con la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf).MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha abogado este miércoles por impulsar el modelo de acogimiento familiar, que, a su juicio, "debe prevalecer frente al residencial".

Así lo ha puesto de manifiesto Rego tras mantener un encuentro con la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf). La ministra ha indicado que el acogimiento familiar "debe prevalecer" frente al residencial, tal y como recoge Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, para "garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo tutela de la administración".

Igualmente, ha recordado que su departamento está trabajando en un Real Decreto para garantizar unos "estándares mínimos de calidad" en los sistemas de acogimiento de personas menores de edad.

En este sentido, la ministra ha explicado que la norma preverá el acompañamiento, la atención y el apoyo de las administraciones a las familias de acogida. También ha apuntado que contemplará que las administraciones competentes deban garantizar, entre otros aspectos, la atención a las familias de acogida, su formación continua, recursos de apoyo y acompañamiento profesional o la promoción de espacios para compartir experiencias de acogimiento.