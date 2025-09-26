González Corral apuesta por la “unidad” con los representantes agrarios para lograr avances en el sector
La consejera de Agricultura clausura hoy en Ávila el XI Congreso de Asaja de Castilla y León
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, apostó por la “unidad” con los representantes agrarios, donde la Junta se posiciona a su lado, al asegurar que esa unión “ha facilitado” el logro de diversos ámbitos y temas en el sector.
González Corral clausuró hoy en Ávila el XI Congreso de Asaja de Castilla y León, donde resultó reelegido Donaciano Dujo como presidente de la organización profesional agraria. Allí, la consejera del ramo puso en valor la colaboración entre el Gobierno autonómico y las opas, una “unidad” que logró articular las ayudas de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), con más 18 millones de euros a los ganaderos afectados; la simplificación de “distintas medidas”; la modificación de las bases de la convocatoria anunciada este mes de julio para jóvenes y la modernización de explotaciones, enumeró.
También destacó la importancia de las ayudas a agricultores y ganaderos por los incendios de este verano, con numerosas reuniones para poner en marcha las líneas de ayuda.
Además, González Corral hizo referencia a esa nueva PAC post-2027 para lo que “ha querido que se escuche su voz en Bruselas para un posible replanteamiento de la propuesta, sin que se eliminen pilares ni se disminuya el presupuesto”, a lo que se oponen “frontalmente” en Castilla y León, sentenció.