González Corral apuesta por la “unidad” con los representantes agrarios para lograr avances en el sector

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, apostó por la “unidad” con los representantes agrarios, donde la Junta se posiciona a su lado, al asegurar que esa unión “ha facilitado” el logro de diversos ámbitos y temas en el sector.

González Corral clausuró hoy en Ávila el XI Congreso de Asaja de Castilla y León, donde resultó reelegido Donaciano Dujo como presidente de la organización profesional agraria. Allí, la consejera del ramo puso en valor la colaboración entre el Gobierno autonómico y las opas, una “unidad” que logró articular las ayudas de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), con más 18 millones de euros a los ganaderos afectados; la simplificación de “distintas medidas”; la modificación de las bases de la convocatoria anunciada este mes de julio para jóvenes y la modernización de explotaciones, enumeró.

También destacó la importancia de las ayudas a agricultores y ganaderos por los incendios de este verano, con numerosas reuniones para poner en marcha las líneas de ayuda.

Además, González Corral hizo referencia a esa nueva PAC post-2027 para lo que “ha querido que se escuche su voz en Bruselas para un posible replanteamiento de la propuesta, sin que se eliminen pilares ni se disminuya el presupuesto”, a lo que se oponen “frontalmente” en Castilla y León, sentenció.