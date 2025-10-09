El 6,4% de las 143.463 mamografías en Castilla y León en 2024 dieron resultado "sospechoso positivo"

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León realizó el pasado año un total de 143.463 mamografías, de las que 9.199 (un 6,4 por ciento) tuvieron resultado sospechoso positivo, por lo que fueron derivadas a Atención Hospitalaria para realizar diagnóstico final.

Por provincias, el porcentaje de mamografías de cribado positivas varía desde el 4,2 por ciento de Zamora al 9,6 de Palencia, detalla la Consejería a través de su portal de transparencia del que se hace eco Europa Press.

El número de mamografías realizadas en Castilla y León ha aumentado de forma gradual hasta el año 2012, hubo un descenso en 2013 y en 2014 volvió a aumentar, para mantenerse desde entonces su número estable.

En el año 2021 se produjo un aumento respecto al año anterior del 64,7 por ciento debido a la vuelta a la normalidad después de la caída generada por la pandemia de COVID-19 en el año 2020.

El aumento del 17,2 por ciento el pasado año se atribuye, según explica la Consejería, en el aumento del rango de edad. En cuanto al porcentaje de mamografías positivas, desde 2004 (2,4 por ciento) hasta 2018 (7,9 por ciento) la tendencia general ha sido ascendente.

Desde entonces, el porcentaje de positivos se ha mantenido estable, alrededor del siete por ciento, con un valor de 6,4 en 2024.

PROVINCIAS

Por provincias, en Ávila se realizaron 9.962 mamografías, 557 con resultado sospechoso positivo (5,6 por ciento); en Burgos, de las 23.099 realizadas, 1.153 fueron derivadas a Atención Hospitalaria (5 por ciento); 24.133 se hicieron en León, con 2.112 sospechosos positivos (8,8 por ciento).

En Palencia, se hicieron 11.130 mamografías, 1.063 con resultado anómalo (9,6 por ciento); 18.349 se hicieron en Salamanca, 913 se derivaron a Atención Hospitalaria (5 por ciento); en Segovia se realizaron 10.787, 584 fueron sospechosas (5,4 por ciento); Soria contabilizó 5.463, 506 de ellas resultaron sospechosas (9,3 por ciento).

Por último, en Valladolid se llevaron a cabo 29.790 mamografías, con 1.856 derivaciones por resultado sospechoso (6,2 por ciento) y en Zamora, de las 10.750 pruebas, 455 tuvieron resultado anómalo (4,2 por ciento).