Álvarez Courel defiende ante la FEMP una legislación propia que atienda a las características específicas de los pequeños municipios

Reunión de la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en Jaén. Participa el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, participó hoy en Jaén en la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un encuentro que reunió a representantes de las diferentes administraciones del país con el objetivo de analizar asuntos clave en el ámbito local y provincial y en la que se resaltó la importancia de reforzar el papel de las diputaciones ante el reto demográfico y de dotarlas de mayor financiación.

Álvarez Courel defendió la importancia de una legislación propia que atienda las características y necesidades específicas de los pequeños municipios. “El legislador debe legislar de cara a la realidad que tiene el territorio”, destacó y recordó que León tiene 211 municipios de los que 208 cuentan con menos de 20.000 habitantes, así como 1.211 pedanías y pueblos con menos de 200 habitantes que hay que atender y que pueden llegar a suponer “una dificultad importante”, sobre todo porque en muchos casos las personas que los habitan tienen una edad media “que ronda los 80 años” y tienen difícil “cuidar hasta de lo más básico de sus pueblos”.

El presidente de la Diputación de León también explicó la dificultad que supone año tras año abordar el mantenimiento de las carreteras provinciales y reclamó apoyo económico para poder hacer frente a su conservación y mejora; algo “importantísimo” para contribuir a fijar población en el mundo rural.

“Disponemos de más de 3.300 kilómetros de carreteras y su mantenimiento y mejora supone una problemática económica importante”, señaló el presidente y comentó que entiende “todo el mundo quiera tener a día de hoy un buen acceso a sus pueblos” estén donde estén y eso, unido a que muchas de estas vías están “hechas desde hace 40 o 50 años”, hace que muchas veces sea difícil “dar abasto” y se que requiera importantes desembolsos de dinero.

El plenario también sirvió para analizar, entre otras, cuestiones relacionadas con los servicios de extinción de incendios, la relación entre ganadería y entidades locales o el reto demográfico.